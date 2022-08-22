Мэр Москвы заявил о разрастании лесных пожаров в Рязанской области
Крупный лесной пожар в Рязанской области разгорается сильнее: спасатели борются с большим числом очагов на большой площади, верховыми пожарами, огонь горит в труднодоступных для тушения местах, заявил Сергей Собянин
Крупный лесной пожар в Рязанской области разгорается сильнее: спасатели борются с большим числом очагов на большой площади, верховыми пожарами, огонь горит в труднодоступных для тушения местах, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр столицы находится в Рязанской области в рабочей поездке.
Задача по тушению пожаров — крайне сложная и опасная, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Собянина. Он сообщил, что группировка людей, задействованных в тушении, составляет почти 9 000 человек. Ситуация с пожарами остается напряженной: дождя нет и не ожидается, сохраняется сильный ветер и жаркая погода, что способствует распространению пожара, отметил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. От некоторых деревень огонь находится буквально в 1-2 км, добавил Собянин.
Дым от лесных пожаров в Рязанской области достигает Москвы: смог установился утром 18 августа, время от времени появляется запах гари. Рослесхоз заявлял, что органы лесного хозяйства в Рязанской области упустили ситуацию и скрывали реальные площади возгорания. Генпрокуратура поручила провести проверку в связи с лесными пожарами.
18 августа глава МЧС попросил губернаторов временно запретить посещение лесов из-за угрозы пожаров. На период с 19 по 28 августа пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса ограничили власти Подмосковья. Власти Москвы следят за пожарной безопасностью в парках и на природных территориях, отслеживают состояние воздуха, сообщал Собянин.