Британская McCue Jury & Partners готовит иск против «ЧВК Вагнера»
Британская юридическая компания McCue Jury & Partners сообщила, что подает судебный иск против «ЧВК Вагнера» из-за ее действий в Украине. В фирме уточнили, что дело будет финансироваться за счет краудфандинга
Британская юридическая компания McCue Jury & Partners сообщила, что подает судебный иск против «ЧВК Вагнера» из-за ее действий вУкраине. В фирме уточнили, что дело будет финансироваться за счет краудфандинга.
«Сегодня нашу фирму попросили дать показания в парламентском комитете по иностранным делам по делу «ЧВК Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники. Наше правительство медленно, но твердо осознает реальность и ужас использования <...> групп наемников, таких как «ЧВК Вагнера», для достижения своих часто незаконных внешнеполитических целей», — сказано в заявлении компании.
Накануне жертвы среди украинцев подали гражданские иски в Высокий суд Лондона против «ЧВК Вагнера» и ее основателя Евгения Пригожина. В McCue Jury & Partners отметили, что эта акция является частью обширной правовой кампании гражданского общества, проводимой международной группой юристов, следователей и активистов. В ближайшее время аналогичные акции будут начаты в Великобритании и США.
Бизнесмен Евгений Пригожин неоднократно отрицал связь с «ЧВК Вагнера», однако осенью 2022 года признался, что является ее создателем. Он говорил, что считает основанную им военную компанию «основой русского патриотизма». Она, в частности, занимается вербовкой заключенных для участия в вооруженном конфликте в Украине. Господин Пригожин внесен в санкционные списки США и Евросоюза.