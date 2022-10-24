Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 впервые с середины лета
Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже $1050 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $989 за 1 тыс. куб. м, или до €97,25 за 1 МВт/ч
Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE опустилась ниже $1050 за 1 тыс. куб. м впервые с 14 июня. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах упала до $989 за 1 тыс. куб. м, или до €97,25 за 1 МВт/ч.
За сегодняшний день, 24 октября, цена газа снизилась более чем на 14%. На прошлой неделе Еврокомиссия предложила ввести динамическое ценообразование на газ на бирже TTF. По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеров Евросоюза (ЕС) было также согласовано заявление о мерах по контролю над ценами на газ. Детали будут обсуждаться министрами энергетики стран ЕС на встрече 25 октября.