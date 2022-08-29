Биржевые цены на газ в Европе падают на фоне сообщений о быстром заполнении хранилищ в Германии
Биржевая цена газа на площадке ICE Futures в моменте обвалилась почти на 20%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 12:27 мск упала на 18,7%
Биржевая цена газа на площадке ICE Futures в моменте обвалилась почти на 20%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 12:27 мск упала на 18,7%, достигнув €275,8 за 1 МВт·ч, или $2883,83 за тыс. куб. м.
В последний раз газ в Европе торговался ниже $2900 менее недели назад — 24 августа. За следующие несколько дней стоимость тысячи кубометров газа на ICE поднялась до $3521.
Цены на газ показали максимальное с апреля внутридневное падение после того, как Германия сообщила о более быстрых, чем планировалось, темпах заполнения хранилищ. В частности, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что уже в следующем месяце хранилища могут быть заполнены на 85%. Кроме того, некоторые трейдеры зафиксировали прибыль после недавнего резкого подорожания газа, из-за чего цены на него устремились вниз, отмечает Bloomberg.
В пятницу, 26 августа, цены на газ в Европе превысили $3500 за 1 тыс. куб. м, достигнув максимума с 7 марта, когда стоимость топлива установила исторический рекорд. В тот день цена 1 тыс. куб. м газа максимально приблизилась к $4000, составив $3898 за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе этим летом выросли на фоне роста цен на электроэнергию во время экстремальной жары. Из-за засухи, вызвавшей падение уровня воды в реках, европейские страны стали вырабатывать меньше электроэнергии, в то время как спрос на нее вырос в связи с усиленной работой кондиционеров.
Еще одной из причин ценового ралли стала грядущая приостановка прокачки газа по трубопроводу «Северный поток». Ранее «Газпром» объявил, что поставки по газопроводу будут остановлены на три дня — с 31 августа до 2 сентября — в связи с плановым техобслуживанием последнего рабочего газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».
Кроме того, стимулом для роста цен на газ стало сокращение поставок газа из Норвегии. Так, до конца августа часть объектов норвежского месторождения Troll будет остановлена в связи с профилактическими работами. При этом в сентябре запланированы дополнительные профилактические работы, в том числе на месторождении Troll и на газовом заводе Kollsnes.