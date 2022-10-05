Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июля опустились ниже $1,6 тыс. за тысячу кубометров. Ранее сегодня, 5 октября, «Газпром» возобновил поставки российского сырья в Италию через Австрию
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июля опустились ниже $1,6 тыс. за тысячу кубометров. Об этом говорят данные Лондонской биржи ICE. Ранее сегодня, 5 октября, «Газпром» возобновил поставки российского сырья в Италию через Австрию.
В первые минуты торгов фьючерсные контракты стоили $1700,6 за тысячу кубометров, однако после сообщения «Газпрома» цены снижались $1590,2 за тысячу кубометров. 1 октября «Газпром» сообщил итальянской Eni о невозможности поставок газа через Австрию из-за проблем с австрийским законодательством. 5 октября поставки были возобновлены после разрешения австрийского оператора. Италия получает 25% газа из России, до начала военной операции она получала 40% сырья из РФ.
В конце августа цены на газ росли на фоне приостановки поставок сырья «Газпромом» через газопровод «Северный поток» из-за ремонта турбин. В конце сентября цены на газ росли из-за обнаруженных утечек на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока-2», которые сделали газопроводы временно нерабочими.