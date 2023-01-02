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Европа
02.01.2023 13:54

Закупочные цены на газ в Европе снизились до минимума с 24 февраля

Тенденцию к постепенному падению цены на газ связывают с успешным заполнением хранилищ перед холодным временем года, а дальше - очень теплой зимой

Закупочные цены на газ в Европе снизились до минимума с 24 февраля

Закупочные цены на природный газ в Европе снизились до самого низкого уровня за все время после открытого нападения РФ на Украину. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на AFP.

На TTF (виртуальная торговая площадка в Нидерландах) закупочные цены на февраль упали на 4,67%, до около 73 евро. Это почти в пять раз ниже, чем по состоянию на август 2022 года (до 342 евро за мегаватт-час), и самая низкая с 21 февраля 2022 года. Наибольшее падение цены произошло в течение декабря.

В последние дни декабря фьючерсный контракт на газ в Европе на месяц вперед колебался между 76 и 83 евро за мегаватт-час.

Тенденцию к постепенному падению цены на газ связывают с успешным заполнением хранилищ перед холодным временем года, а дальше - очень теплой зимой.

Падение цены на газ означает снижение цен и на электроэнергию, поскольку многие электростанции в Европе производят ее из газа. Так, во Франции закупочная цена в августе превышала 1000 евро за мегаватт-час, а в последние дни декабря составляла уже 240 евро - минимум с апреля. В то же время такое заметное снижение закупочной цены не обязательно станет заметным для конечного потребителя, потому что поставщики услуг перестраховываются на случай нового повышения цен.

Как сообщалось, во многих европейских странах начало 2023 года уже побило температурные рекорды.

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