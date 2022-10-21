Германия выступила за международный суд над Россией
Призывы к подготовке международного судебного процесса над российскими руководителями, виновными в развязывании войны в Украине, звучат все громче. Страны Балтии и Украина активно настаивают на создании специального трибунала
Призывы к подготовке международного судебного процесса над российскими руководителями, виновными в развязывании войны в Украине, звучат все громче, пишет издание «The Moscow Times». Страны Балтии и Украина активно настаивают на создании специального трибунала. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге уже ведет расследование преступлений, совершенных российскими войсками в Украине. Но МУС не может заняться главным обвинением – в преступлении агрессии, по которому можно было бы привлечь к ответственности высшее руководство России.
Свое мнение высказала и Германия. Ограниченные полномочия МУС не должны помешать ему преследовать Владимира Путина за конкретные военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине, заявил министр юстиции Марко Бушманн.
Военные преступления не должны оставаться безнаказанными, а совершившие их не должны чувствовать себя в безопасности нигде в мире, сказал Бушманн, выступая в Гарвардской школе Кеннеди в США: Я уверен: в итоге мы увидим в Международном уголовном суде процессы по военным преступлениям против высшего российского руководства. Мы будем арестовывать преступников, когда они приедут в Европу. Но мы также попросим постпутинскую Россию выдать предполагаемых военных преступников в Гаагу.
Международное уголовное право позволяет преследовать за уголовные преступления независимо от места их совершения и гражданства преступника, отметил министр. Один из судов Германии недавно приговорил к пожизненному заключению двух чиновников сирийского лидера Башара Асада за преступления против человечности. Генеральная прокурора Германии в марте начала расследование по международному праву преступлений, совершенных на территории Украины, а сейчас создает еще два новых подразделения, рассказал министр: «Это задача, которая будет занимать нас в долгосрочной перспективе. <…> Ведь у военных преступлений нет срока давности!»
«Мы, безусловно, должны обсудить юридический ответ на преступление агрессии, которые было совершено в Украине, что можно сделать только через отдельный трибунал», – заявила в пятницу премьер-министр Эстонии Кая Каллас на саммите лидеров ЕС.
16 октября руководители стран Балтии в совместном заявлении призвали ЕС сделать привлечение руководителей России к ответственности центральной задачей своей политики. Они считают, что надо поддержать Украину, которая настаивает на создании специального трибунала. «Сейчас нет международного суда или трибунала, который мог бы привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины», – говорится в их заявлении.
Этот вид преступления был сформулирован в ходе Нюрнбергского процесса над лидерами нацистской Германии. Его суть в том, что это международное преступление, из которого проистекают все прочие военные преступления, поясняет Уна Хэтауэй, профессор международного права Школы права Йельского университета и исполнительный редактор портала Just Security. «Не будь незаконной агрессии против Украины, не было бы и преступлений против человечности, военных преступлений и геноцида», которые и входят в компетенцию МУС, отмечает она.
Украина хотя и не является государством – участником МУС, в 2014 г. признала его юрисдикцию в отношении действий, совершенных на ее территории, отметил Бушман. Это означает, что МУС может проводить судебные процессы по случаям, связанным с тремя вышеназванными преступлениями, указывает Хэтауэй. Но главная проблема – Россия не ратифицировала Римский статут, которым был создан МУС, и не является участником суда. По этой причине обвинение в преступлении агрессии не может быть предъявлено ее гражданам, отмечает Хэтауэй и делает вывод: Таким образом, привлечение к международной ответственности за преступление агрессии против Украины почти наверняка требует создания нового международного трибунала.
«Мы консультировались с некоторыми из самых известных юристов мира, – писал месяц назад в журнале Time Андрей Смирнов, заместитель главы Офиса президента Украины. – Мы пришли к выводу: есть высокий риск, что никто не будет привлечен к ответственности за агрессию, если не будет создан специальный военный трибунал, деятельность которого будет ограничена только расследованием преступления агрессии против Украины».
При этом в Киеве осознают, что это может быть заочный судебный процесс. Но он все равно важен, так как позволит назвать международного преступника преступником, а Путин займет место в истории, «как преступник, который не может въехать ни в одну страну, которая присоединится к международному соглашению о создании трибунала и где он будет арестован», пишет Смирнов.
Высказывались разные предложения по организации такого трибунала, но летом в Йельском клубе собирались ведущие специалисты по международному праву, обсуждавшие конкретные подходы к его созданию, сообщает Хэтауэй. Они сформулировали три основных принципа:
Трибунал должен быть международным.
Он должен быть создан по соглашению между Украиной и ООН по рекомендации Генеральной ассамблеи ООН.
Его юрисдикция должна быть ограничена только расследованием преступления агрессии.
Что касается третьего пункта, такой подход позволит выявить фундаментальные нарушения мирового правопорядка, которые в противном случае остались бы безнаказанными, и привлечь к ответственности только руководителей России, указывает Хэтауэй. «Это означает, что новый международный трибунал не должен рассматривать преступления, которые могут быть рассмотрены в МУС или в национальных судах», – пишет она.