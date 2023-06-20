Угроза для Германии
Взлет популярности немецких крайне правых станет новым вызовом для европейской коалиции поддержки Украины
В начале июня рейтинги правой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АfD) выросли до рекордных значений. При нынешних уровнях поддержки она может выиграть ряд региональных выборов в Восточной Германии, а на федеральном уровне — занять второе место в Бундестаге на следующих выборах. Партия имеет тесные контакты с Москвой и симпатизирует России. Главная причина резкого взлета поддержки AfD — в неспособности правящей коалиции решить экономические проблемы: немецкая экономика сокращается второй квартал подряд, а инфляция в прошлом году достигла исторических максимумов. Кроме того, в 2022 году Германия приняла рекордное количество беженцев, а ужесточение миграционного законодательства является основным требованием AfD. В Берлине рассматривают варианты запрета партии через суд, однако попытка запрета второй по популярности партии в стране может еще более навредить немецкой демократии, чем сама AfD. Для Германии и для всей Европы успехи крайне правых являются серьезной угрозой, ограничивающей возможности для маневра в противостоянии российской агрессии в Украине.
Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АfD) по поддержке среди населения догнала правящую и могла бы занять второе место на выборах в Бундестаг, показывают проведенные в течение последнего месяца опросы независимых немецких социологических компаний (Forsa, GMS, INSA, Kantar, Infatest dimap, Forschungsgruppe Wahlen, Allensbach, Yougov). По данным INSA, с осени 2021 года популярность этой партии выросла на 10 процентных пунктов — с 10% до 20%. Такую высокую поддержку среди избирателей AfD не имела даже во времена миграционного кризиса 2015 года, когда в Германию за год приехало более миллиона беженцев. Причем половина этого рекордного роста пришлась на последний месяц. До этого рейтинг партии рос постепенно. В некоторых регионах Восточной Германии партия заняла в опросах первое место. В Тюрингии и Саксонии ее поддержка составила 30% и 33% соответственно. В Саксонии-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания партия на втором месте с результатом 26% и 25% соответственно. В двух из этих четырех регионов в следующем году пройдут земельные выборы, на которых могут впервые в истории Германии победить правые.
Популярность правящей партии канцлера Олафа Шольца, «Социальные демократы» (SPD), сократилась за два года на 6 процентных пунктов до 20%. Первое место во всех опросах занимает Христианско-демократический союз (CDU/CSU), политическое объединение, которое долгое время возглавляла Ангела Меркель. Их поддержка за два года пребывания в оппозиции выросла на 3 процентных пункта — до 27%.
Популярность немецких политических партий, 2021–2023, % от числа опрошенных
AfD была создана в феврале 2013 года и объединяет ультраправых радикалов, которые сильны на востоке страны, и умеренных евроскептиков, которые имеют поддержку в западных землях. Европейский миграционный кризис 2015 года стал пиком популярности партии, после чего ее рейтинги стали снижаться и замерли у отметки в 10%. Партию критикуют за тесные связи с Россией, ее члены выступали в поддержку Nord Stream 2 и против санкций в адрес российской экономики. Одной из значимых групп избирателей AfD являются русские немцы и выходцы с постсоветского пространства, для которых партия даже переводит свою предвыборную программу на русский язык. Депутаты AfD неоднократно официально посещали Крым после 2014 года и даже призывали признать полуостров российским. В 2022 году члены AfD планировали посетить оккупированную часть Донбасса. А в начале этого года несколько депутатов Бундестага от AfD приняли участие в передаче Владимира Соловьева. Члены партии неоднократно уличались в распространении российской пропаганды в Германии. В 2021 году спецслужбы Германии из-за подозрения в экстремизме получили право следить за членами AfD и даже прослушивать их разговоры. До этого правоохранительные органы могли вести за ними только открытое наблюдение и опираться на сведения из открытых источников.
Немецкие эксперты называют несколько возможных причин резкого роста популярности AfD. Во-первых, немцы недовольны правящей коалицией. По результатам выборов 2021 года две самые крупные партии Германии набрали недостаточно голосов, чтобы сформировать коалицию с традиционными партнерами. Поэтому впервые в истории была создана правящая коалиция из трех партий — «социальные демократы», «зеленые» и «свободные демократы». Это был единственный вариант, исключавший возможность участия правых в правительстве («христианские демократы» категорически отказались от совместной работы с социальными). Но такой коалиции сложно находить компромиссы. При этом перед правительством стоит задача существенных реформ в немецкой экономике в связи с российской агрессией в Украине. Например, отказ от использования нефти и газа для отопления и переход к зеленой энергетике. «Свободные демократы» и «зеленые» согласны с тем, что это необходимо, но не могут договориться, как этого достичь. В настоящий момент только пятая часть немцев довольна правящей коалицией. Из-за фрустрации и в знак протеста значительная часть избирателей стала поддерживать AfD, считает политолог Торстен Фаас. И некоторые опросы это подтверждают: согласно им, только чуть менее трети избирателей AfD голосуют за эту партию по идейным соображениям, а две трети выбрали ее, так как разочарованы другими.
Во-вторых, немцев стала вновь беспокоить миграционная политика. В прошлом году Германия из-за войны в Украине приняла рекордное количество беженцев. Когда тема миграции на повестке дня, AfD всегда делает рывок вперед, объясняет исследователь партийной политики Уве Джун.
В-третьих, растет озабоченность немцев экономическими проблемами в стране, которые обострились из-за разрыва отношения с Россией. В прошлом году в Германии была зафиксирована рекордная почти за 50 лет инфляция из-за энергокризиса. К концу года она была на уровне около 10%. Это привело к падению немецкой экономики, продолжавшемуся два квартала подряд, — в четвертом квартале 2022 года она сократилась на 0,5%, а в первом 2023-го — еще на 0,3%. На этом фоне AfD позиционирует себя как «партию мира», требующую немедленного окончания конфликта и возобновления экономических контактов с Россией для спасения немецкой промышленности.
В Берлине обеспокоены ростом рейтингов правых. На прошлой неделе Немецкий институт прав человека опубликовал доклад «Почему AfD может быть запрещена. Рекомендации правительству и политикам». Проанализировав партийные программы, заявления лидеров и депутатов AfD, юристы пришли к выводу, что «Альтернатива для Германии» может быть запрещена. Федеральный конституционный суд может принять такое решение в соответствии со статьей 21 Основного закона, обосновав его тем, что AfD стремится уничтожить демократический порядок в Германии. В основе политического курса, продвигаемого партийным руководством AfD, лежат принципы тирании национал-социализма, который разделяет все больше членов партии. Но для начала такого процесса Федеральный конституционный суд должен получить заявление либо от Бундестага, либо от Бундесрата, либо от федерального правительства, что и является одним из главных препятствий для запрета. Впрочем, правым уже сейчас можно противостоять, если все остальные немецкие партии дистанцируются от AfD, взяв на себя обязательства не вступать с ней в коалицию, заключают авторы доклада.
За всю истории ФРГ было всего два случая запрета партии. В 1952 году была запрещена Социалистическая имперская партия, а в 1956-м — Коммунистическая партия Германии. В 2003 и в 2017 году Конституционный суд не смог ввести запрет деятельности Национал-демократической партии Германии. Впрочем, все эти партии никогда не имели такой поддержке как сегодняшняя AfD. Кроме того, даже в случае поступления такого дела в суд, процесс рассмотрения может затянуться на годы. Не говоря о том, что запрет партии с такой поддержкой может еще больше навредить немецкой демократии, чем сама партия.
Так или иначе, потенциальная победа партии «Альтернатива для Германии» даже на региональных выборах несет серьезные риски для нынешней коалиции в Берлине. Формирование самой крупной фракции в какой-либо из немецких земель в ближайшем будущем создаст необходимые предпосылки для получения второго места AfD в Бундестаге уже в 2025 году. В таком случае сформировать новую коалицию без правых станет еще сложнее, а новое правительство будет еще менее устойчивым. Члены нынешней правящей коалиции будут продолжать поддерживать Киев. Однако, чем выше будет рейтинг правых, тем больше правительству придется уделять внимания внутренней повестке и тем меньше — внешней. Для Германии и для всей Европы взлет популярности крайне правых является серьезной угрозой, ограничивающей возможности для маневра в противостоянии российской агрессии в Украине.