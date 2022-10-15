МИД Литвы предложил помочь Украине с оплатой Starlink
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что спутниковая сеть Starlink для Украины слишком важна, чтобы ею управляло «одно частное лицо». Он предложил союзникам Украины помочь стране найти средства для оплаты сетевых услуг
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что спутниковая сеть Starlink для Украины слишком важна, чтобы ею управляло «одно частное лицо». Он предложил союзникам Украины помочь стране найти или средства для оплаты Starlink, или нового поставщика сетевых услуг.
«Подключение к интернету для Украины слишком важно, чтобы оставлять его в руках одного частного лица. Давайте найдем способ сформировать коалицию союзников Украины для оплаты Starlink или найдем альтернативного поставщика. Литва готова внести свой вклад»,— написал господин Ландсбергис в своем Twitter.
Ранее предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, являющейся оператором Starlink, заявил, что она больше не может безвозмездно предоставлять Украине услуги связи. Он объяснил, что это «неразумно» для SpaceX, поскольку потребности Украины в Starlink в сотни раз превышают показатели использования спутниковой сети обычными домохозяйствами.
В июне Турция согласилась бесплатно передать ВСУ беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве. Уточнялось, что необходимая сумма, €5 млн, была собрана за три дня.