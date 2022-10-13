Франция впервые запустила прямые поставки газа в Германию
GRTgaz сообщил, что газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставлять первоначальную суточную мощность в 31 ГВт·ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт·ч в день
Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из РФ. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французский газовый оператор GRTgaz.
GRTgaz сообщил, что газопровод, соединяющий две страны во французской приграничной деревне Обергайльбах, начал поставлять первоначальную суточную мощность в 31 ГВт·ч. Ожидается, что поставки увеличатся до 100 ГВт·ч в день, что составляет менее 2% от общего потребления газа в Германии.
Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил GRTGaz в Twitter и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.
Хотя газовые хранилища Германии в настоящее время заполнены почти на 95%, чиновники говорят, что этой зимой гражданам все равно придется экономить газ, отмечает Associated Press.
Действия Франции связаны с тем, что Германия и другие европейские страны стремятся диверсифицировать импорт газа после ограничения поставок дешевого природного газа из России.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в прошлом месяце, что Франция и Германия договорились об энергетической солидарности. Париж поможет Берлину с поставками газа, а Германия будет производить больше электроэнергии для снабжения Франции в периоды пикового потребления.
Ранее агентство Reuters сообщало, что на фоне дефицита электроэнергии Франция может отключить ее подачу некоторым жителям страны. Газохранилища Франции заполнены более чем на 90%, газохранилища Германии — почти на 95%. «Газпром» оценивал сокращение поставок в страны Евросоюза в 48% с начала года. По данным СМИ, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года.