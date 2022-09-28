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28.09.2022 21:31

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС

Президенты Турции и Украины провели телефонный разговор, в ходе которого турецкий лидер предложил господину выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС

Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в обеспечении безопасности на Запорожской АЭС

Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. В ходе переговоров турецкий лидер предложил господину Зеленскому выступить посредником для создания демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Господин Эрдоган отметил успешно проведенный обмен пленными между Россией и Украиной. Работа над этим процессом, отметил турецкий президент, проходила в течение длительного времени. Также он напомнил об успехе «зернового соглашения».

«Аналогичный подход может быть продемонстрирован в контексте Запорожской атомной электростанции, и предложение о необходимом посредничестве и содействии в создании демилитаризованной зоны вокруг станции является действительным», — сообщили в канцелярии главы Турции.

Запорожская АЭС — самая крупная в Европе — находится под контролем российских военных с марта. В августе ядерный объект начали регулярно обстреливать. Россия обвиняет в обстрелах ВСУ, Украина же утверждает, что Россия сама обстреливает объект, на котором размещены ее войска. В сентябре миссия МАГАТЭ посетила станцию для оценки безопасности ядерного объекта. Организация призвала к созданию вокруг АЭС «зоны безопасности».

27 сентября, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в течении недели на ЗАЭС произошло несколько взрывов. По его словам, Россия и Украина начали консультации с МАГАТЭ по вопросу обеспечения безопасности станции. Киев утверждает, что обеспечить безопасность ЗАЭС можно лишь передав контроль украинской стороне. Россия это делать отказывается.

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