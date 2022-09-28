ЦРУ предупреждало Германию о возможных атаках на «Северный поток»
По информации ряда европейских СМИ, в немецком Бундесвере есть мнение, что утечка газа могла быть спровоцирована взрывом. Взрывчатку на трубах могли установить водолазы
По информации ряда европейских СМИ, в немецком Бундесвере есть мнение, что утечка газа могла быть спровоцирована взрывом. Взрывчатку на трубах могли установить водолазы.
Несколько недель назад Соединенные Штаты предупредили федеральное правительство Германии о возможных нападениях на газопроводы в Балтийском море. Об этом, в частности, пишет немецкое издание SPIEGEL.В материале говорится, что еще летом в Берлин поступала информация от ЦРУ. Сообщается, что это журналистам рассказали несколько человек из правительства ФРГ, однако от официальных комментариев пока власти отказываются.
Издание пишет, что в правительстве Германии предполагают, что недавно возникшие проблемы с «Северным потоком-1» и «Северным потоком-2» могут быть вызваны целенаправленной атакой.
Журналисты пишут, что опасность возможных атак на сеть трубопроводов и подводных кабелей в Балтийском и Северном морях с большой тревогой рассматривалась военными чиновниками еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Как заявил высокопоставленный чиновник Бундесвера, инцидент с «Северным потоком» показывает, что опасность недооценили. По его словам, всемирные подводные сети очень важны для энергоснабжения и работы Интернета. Однако их очень плохо защищают.
Как заявил Ян Кристиан Каак из Welt, на дне Балтийского моря, а также в Атлантике есть важная инфраструктура, такая как трубопроводы или подводные кабели для IT. Повредив ее, можно оставить большое количество территорий без электроэнергии.По его словам, в районе кабелей и трубопроводов в Балтийском и Северном морях находились российские подводные лодки и наземные морские войска.
Журналисты SPIEGEL сообщили, что в районе утечки газа «Северного потока-1» была замечена сейсмическая активность. Предполагается, что причиной мог стать взрыв. Военные Германии предполагают, что взрывчатку моги установить водолазы.
Повреждения на нитках «Северного потока» носят беспрецедентный характер. По данным компании Nord Stream AG, пока невозможно назвать сроки восстановления газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». СМИ считают, что причиной повреждений может быть диверсия.