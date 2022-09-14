Португалия расследует кибератаку, в ходе которой похитили секретные документы НАТО
Прокуратура Португалии расследует кибератаку на Генеральный штаб Вооруженных сил, в ходе которой секретные документы НАТО были похищены и выставлены на продажу в даркнете
Прокуратура Португалии расследует кибератаку на Генеральный штаб Вооруженных сил, в ходе которой секретные документы НАТО были похищены и выставлены на продажу в даркнете. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на Euractiv.
«Подтверждаем начало расследования. Его возглавляет прокурор Центрального управления расследования и прокуратуры», - сообщили в Офисе генерального прокурора Португалии.
Согласно португальской газете Diário de Notícias, правительство было информировано о ситуации на прошлой неделе разведывательными службами США через посольство в Лиссабоне из-за сообщения, которое было направлено непосредственно премьер-министру Антониу Коште в августе.
Та же газета отметила, что этот случай считается «чрезвычайно серьезным» и что кибершпионы США обнаружили «в даркнете сотни документов, отправленных НАТО в Португалию, классифицированных как секретные и конфиденциальные».
Министерство обороны заявило, что уже расследует «все признаки потенциального нарушения компьютерной безопасности» и заявило, что «деликатность» рассмотрения означает, что дальнейшие комментарии неуместны.
В заявлении министерства говорится, что расследование проводит Управление национальной безопасности, «с которым министерство обороны и вооруженные силы работают в тесной координации».
Среди функций Управления национальной безопасности есть «обеспечение безопасности секретной информации в рамках национальных рамок и международных организаций, участником которых является Португалия», а также выполнение «функции аккредитационного органа для доступа физических или юридических лиц к получению и обработке секретной информации».
Напомним, в конце августа стало известно, что НАТО проводит оценку вредности влияния утечки секретных военных документов, которыми группа хакеров торгует онлайн.