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Европа
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Европа
14 сентября 2022, 13:29

По состоянию на сегодняшний день, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года

По 18 странам Европы распределено в общей сложности 160 газовых хранилищ. Они опустеют, если ЕС и его соседи, с которыми Союз имеет общую сеть поставок, в частности Великобритания, Швейцария и Балканы, не смогут снизить спрос на газ как минимум на 10%

По состоянию на сегодняшний день, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года

Газовые хранилища Евросоюза (ЕС) сейчас заполнены почти на 83%, но этого хватит только для покрытия 21% годового потребления стран ЕС, сообщает испанская газета La Vanguardia. По ее данным, газа в хранилищах ЕС хватит до февраля 2023 года.

Издание ссылается на оценку независимого консультанта по энергетическому рынку ICIS. По 18 странам Европы распределено в общей сложности 160 газовых хранилищ. Они опустеют, если ЕС и его соседи, с которыми Союз имеет общую сеть поставок, в частности Великобритания, Швейцария и Балканы, не смогут снизить спрос на газ как минимум на 10%. Также газохранилища «с большой натяжкой» смогут не опустеть до марта 2023-го, если Россия возобновит поставки газа, считают эксперты.

Глава отдела энергетического анализа ICIS Андреас Шредер объяснил, что из-за ограничения поставок со стороны РФ сокращение потребления является единственной альтернативой для ЕС. Сокращение на 10% позволит Европе пережить зиму, но газохранилища будет заполнены «на рекордно низком уровне». Кроме того, «это сместит спрос на летние месяцы и усилит риск структурного дисбаланса на рынке до следующей зимы», считает он.

Самым оптимистичным для Европы сценарием господин Шредер назвал снижение потребления газа до 15%. В этом случае по окончании зимы хранилища будут заполнены примерно на 45% от их мощности, что «чуть выше уровня последних лет». Такой уровень «послужит буфером» на случай, если Россия не возобновит подачу газа, и позволит начать сезон хранения без повышенного спроса. «Этот сценарий не предотвратит рецессию, поскольку цены продолжат расти, но сведет к минимуму влияние энергетического кризиса»,— уверен эксперт ICIS.

В июле ЕС утвердил план по сокращению на 15% спроса на газ ближайшей зимой. Финляндия за первую половину года уже сократила потребление газа в два раза, став лидером среди стран ЕС. Еврокомиссия (ЕК) также решила принять чрезвычайные меры для снижения цен на электроэнергию. Введение предельной цены на российский газ страны Европы согласовать не смогли, но ЕК предложила ввести налог на сверхприбыль генерирующих компаний.

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