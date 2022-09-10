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10 сентября 2022, 13:06

Карл III объявлен королем Великобритании

В Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона проходит церемония официального провозглашения 73-летнего Карла III новым королем Великобритании. Эта церемония — конституционная необходимость

Карл III объявлен королем Великобритании

В Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона проходит церемония официального провозглашения 73-летнего Карла III новым королем Великобритании. Эта церемония — конституционная необходимость, фактически Карл III стал королем в момент смерти его матери, королевы Елизаветы II.

Мероприятие разделено на две части. Сначала прошло заседание Совета по престолонаследию, в ходе которого прокламацию о наследовании престола подписали принц Уильям, королева-консорт Камилла, глава Совета, премьер-министр Лиз Трасс и архиепископ Кентерберийский. Вскоре будет зачитана декларация о восшествии нового монарха на трон.

Елизавета II правила в течение 70 лет. Она умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее похороны долны пройти 19 сентября, в Великобритании объявлен десятидневный траур. Наследником престола стал ее сын Чарльз, получивший статус престолонаследника в 1952 году и взявший имя Карл III. Он был в очереди на престол в течение семи десятилетий, что стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии. Его жена Камилла получила статус королевы-консорта.

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