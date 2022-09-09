Карл III будет провозглашен новым королем 10 сентября
Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании 10 сентября, в субботу. Об этом сообщила BBC. Ранее ожидалось, что официальная церемония состоится в пятницу, 9 сентября
Карла III официально провозгласят новым королем Великобритании 10 сентября, в субботу. Об этом сообщила BBC. Ранее ожидалось, что официальная церемония состоится в пятницу, 9 сентября.
Как пишет The Times, во второй половине дня 9 сентября должна состояться первая аудиенция Карла III с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Также на этот же день запланирована встреча короля с главным церемониймейстером и председателем Геральдической палаты Великобритании Эдуардом Фицаланом-Говардом, 18-м герцогом Норфолка, который будет заниматься похоронами Елизаветы II.
В Букингемском дворце сообщали, что 9 сентября король Карл III и королева-консорт Камилла вернутся в Лондон из замка Балморал, где накануне умерла королева Елизавета II.
Король Карл III стал наследником британского престола в возрасте трех лет. 73-летний король был в очереди на престол в течение семи десятилетий, что стало самым долгим ожиданием в истории британской монархии.