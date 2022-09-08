Умерла Елизавета II
Пресс-служба Букингемского дворца официально объявила о том, что королева Елизавета II скончалась сегодня, 8 сентября, в своей шотландской резиденции в Балморале. Причины смерти не указываются
Пресс-служба Букингемского дворца официально объявила о том, что королева Елизавета II скончалась сегодня, 8 сентября, в своей шотландской резиденции в Балморале. Причины смерти не указываются.
Состояние здоровья королевы резко ухудшилось сегодня утром, вынудив пресс-службу Букингемского дворца выступить с необычно откровенным сообщением об обеспокоенности врачей и том, что королева помещена под их постоянное наблюдение. Вслед за этим стало известно, что сын и наследник престола, принц Чарльз срочно отправился в замок Балморал. Туда же прибыли другие ближайшие члены семьи.
Несмотря на возраст и очевидные проблемы со здоровьем, новость о смерти королевы вызвала настоящий шок: еще 6 сентября она впервые за долгое время появилась на публике, принимая отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначая его преемника — Лиз Трасс.
Царствование Елизаветы II было самым долгим в истории страны. Она взошла на трон в феврале 1952 года. За время ее правления в стране сменилось 15 премьер-министров.