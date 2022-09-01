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Европа
01 сентября 2022, 20:08

Ряд немецких компаний подозреваются в продаже России прекурсоров для «Новичка»

Немецкие таможенники провели обыски в нескольких компаниях, которых подозревают в продаже России химикатов-прекурсоров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия

Ряд немецких компаний подозреваются в продаже России прекурсоров для «Новичка»

Немецкие таможенники провели обыски в нескольких компаниях, которых подозревают в продаже России химикатов-прекурсоров, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия, включая горчичный газ (иприт) и нервно-паралитический агент «Новичок». При этом они могут использоваться и в гражданских целях. Об этом сообщает OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), который проводил расследование совместно с изданиями NDR, Westdeutscher Rundfunk и Süddeutsche Zeitung.

По данным авторов материала, немецкая компания Riol Chemie GmbH за последние три с половиной года без специальных разрешений на экспорт товаров двойного назначения осуществила более 30 поставок химикатов и лабораторного оборудования российской группе «Химмед». Среди клиентов «Химмеда» есть военные и спецслужбы.

Обыски прошли в Бремене, Бремерхафене, Остерхольце и Констанце, пишет OCCRP с ссылкой на представителя немецкой прокуратуры. По его словам, обыски продолжаются.

Согласно документам, которые имеются в распоряжении Центра, Riol Chemie GmbH, что следователи изучают потенциальную продажу прекурсора для создания «Новичка». Название соединения следователи не раскрывают. Согласно документам госзакупок, «Химмед» в 2016 году заключил контракт с Институтом криминалистики ФСБ, который играл ключевую роль в покушении на убийство Алексея Навального и Сергея Скрипаля.

По словам Мирко Химмеля из Исследовательской группы по контролю над биологическим оружием Гамбургского университета, поставляемые России вещества потенциально могут использоваться в качестве боевых отравляющих веществ. Однако их отправили не настолько в больших количествах, чтобы использовать непосредственно для создания химического или биологического оружия, скорее для наладки внутреннего производтсва. Химмель отмечает, что обычно небольшие количества используются в качестве «эталонного вещества» для сравнения с местным производством.

По данным OCCRP, бывший управляющий директор Riol Chemie GmbH раньше был совладельцем той же дочерней компании группы «Химмед», которая закупала подследственные сейчас прекурсоры. Нынешний управляющий директор Riol Chemie GmbH ранее был директором той же российской дочерней компании.

«Химмед» - крупнейший в России дистрибьютор химических реактивов и лабораторного оборудования. Ее бюджет не сильно завязан на госконтракты, большая часть ее клиентов - не государственные организации, следует из данных госзакупок и бухгалтерской отчетности компании, которые проанализировал The Insider. В 2021 она попала под санкции США наряду с несколькими другими российскими продавцами химреактивов. Однако ЕС тогда не стал включать эту компанию в санкционные списки.

Riol Chemie, возможно, связана с фигурантами «списка Магнитского». Американский инвестор Билл Браудер, на которого работал убитый Сергей Магнитский, заявлял, что через эту фирму отмывал деньги Владлен Степанов — бывший муж Ольги Степановой, которая будучи сотрудницей ФНС, одобрила возврат налоговых сумм в размере $230 млн.
Как сообщил изданию сам Браудер, из «котла» с похищенными деньгами две новозеландские компании в период с 2008 по 2011 год перевели Riol Chemie в общей сложности $900 тысяч.

В марте 2021 года сообщалось, что в продаже России прекурсоров для создания химоружия подозреваются и другие немецкие компании. Это не только Riol Chemie, но и Chimconnect, Pharmcontract. Деятельность компаний попала в поле зрения в связи с отравлением Алексея Навального. В качестве директора немецкого филиала Chimconnect в Констанце тогда была зарегистрирована Мария Иванкина, которая с 2007 года также числилась региональным менеджером Riol Chemie в Бремене.

Pharmcontract принадлежит зарегистрированной в Москве «Группе компаний «Фармконтракт». Группа называет себя ведущим российским химико-фармацевтическим холдингом, который среди прочего предлагает услуги по развитию целых производственных линий и предприятий. Главой немецкого подразделения является проживающий в Москве россиянин Роман Шестов. Но существует ли группа компаний до сих пор, неясно. Ссылки на сайт ведут в никуда, а в торговом реестре Германии статус компании Pharmcontract значится как «ликвидирована».

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