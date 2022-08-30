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30 августа 2022, 22:41

Финляндия планирует создать специальную визу для российских диссидентов

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник сообщил, что финское правительство решило рассмотреть возможность введения специальной гуманитарной визы

Финляндия планирует создать специальную визу для российских диссидентов

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто во вторник сообщил, что финское правительство решило рассмотреть возможность введения специальной гуманитарной визы, которой могли бы воспользоваться в том числе и российские диссиденты. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на финское издание Helsingin Sanomat.

По словам Хаависто, новая гуманитарная виза будет выдаваться в индивидуальном порядке для того, чтобы помочь правозащитникам, представителям гражданского общества и независимым журналистам в России.

«Это всегда должно решаться в индивидуальном порядке. Гуманитарная виза будет использоваться в некоторых частных случаях», - подчеркнул глава финского МИД.

Такая гуманитарная виза позволит владельцу или владелице находиться в Финляндии длительное время без обязательства вернуться в страну проживания. Хаависто добавил, что правительство будет обсуждать, сколько в стране может оставаться владелец визы и какие критерии к нему будут выдвигаться.

«Чем более строгими будут критерии относительно туристических виз, или если их вообще перестанут выдавать, то будет отсутствовать рабочий инструмент, который можно использовать, чтобы помочь желаемым лицам сделать их путешествием», - считает он.

Ранее введение подобной гуманитарной визы в Финляндии обсуждали в связи с ситуацией в Афганистане в прошлом году, где после захвата власти «Талибаном» тысячи активистов были вынуждены уехать из страны.

Решение еще должен утвердить финский парламент, который в октябре входит в предвыборный период, так что предложение о введении гуманитарных виз, по прогнозу главы МИД Финляндии, будет подано к тому времени.

Активнее всего идею запрета выдачи туристических виз продвигают восточные члены ЕС, в частности непосредственные соседи России Эстония и Финляндия. В то же время Франция, Германия и заинтересованные в российских туристах страны Южной Европы продолжают выступать против.

По словам главного дипломата ЕС, страны вряд ли договорятся о полном запрете туристических поездок, но могут согласовать определенные изменения в действующие правила выдачи виз гражданам России.

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