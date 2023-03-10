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В России появятся магазины, недоступные для простых граждан
Европа
10.03.2023 00:04

В Финляндии возбудили 340 дел об обходе санкций против России

Финская таможня сообщила о возбуждении 340 дел о нарушении санкционного законодательства ЕС в отношении России, около половины из них направлены против физических лиц, у всех подозреваемых «имена русского происхождения»

В Финляндии возбудили 340 дел об обходе санкций против России

Финская таможня сообщила о возбуждении 340 дел о нарушении санкционного законодательства ЕС в отношении России, около половины из них направлены против физических лиц, у всех подозреваемых «имена русского происхождения», сообщает финская газета Helsingin Sanomat.

В основном дела касаются попыток провоза в Россию из Финляндии предметов роскоши. В некоторых случаях речь идет о незаконном вывозе наличных евро. 

По 15 делам уже предъявлены обвинения. По данным таможни, по нескольким делам были вынесены судебные решения.

За обход санкций может грозить штраф или лишение свободы на срок до двух лет, при отягчающих обстоятельствах, таких как направленность преступления на получение значительной выгоды или против обороноспособности Финляндии, может грозить от четырех месяцев и до четырех лет лишения свободы. 

Согласно европейским санкциям, в Россию нельзя ввозить предметы роскоши, которыми считаются товары стоимостью более 300 евро за единицу. Исключения сделаны для телефонов и электронных устройств, которые могут стоить до 750 евро, музыкальных инструментов (до 1500 евро) и автомобилей (до 50 тысяч евро). Также в Россию запрещено ввозить лакокрасочные материалы, устройства двойного назначения и некоторые другие категории.

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