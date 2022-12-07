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Европа
07.12.2022 18:16

В Финляндии нашли семь яхт, связанных с попавшими под санкции россиянами

Финская таможня завершила расследование в отношении 27 арестованных ранее в этом году яхт, в семи случаях была обнаружена связь судов с попавшими под санкции, введенных против России и Беларуси

В Финляндии нашли семь яхт, связанных с попавшими под санкции россиянами

Финская таможня завершила расследование в отношении 27 арестованных ранее в этом году яхт, в семи случаях была обнаружена связь судов с попавшими под санкции, введенных против России и Беларуси. Об этом сообщил директор отдела таможенного контроля Финляндии Сами Ракшит.

 «В случае с семи яхтами наше расследование показало, что за ними могут стоять люди и организации, включенные в санкционные списки ЕС», — сказал Ракшит.

«Помимо санкций в отношении физических лиц, мы также рассмотрели статус прогулочных судов с точки зрения секторальных санкций, а также налогообложения», — сказал Ракшит. По итогам расследования восемь судов были переданы в Управление по взысканию долгов, в отношении четырех яхт была проведена налоговая проверка, и в случае двух судов начато уголовное расследование из-за попытки незаконно вывезти их из Финляндии.

Чиновник отметил, что в нескольких случаях расследователи столкнулись с цепочками собственности, которые показывали связи с налоговыми убежищами и другими «очень сложными» схемами, которые затрудняли поиск реальных владельцев яхт. В некоторых случаях такие схемы даже сделали невозможным определения собственника, добавил Ракшит.

Финская таможня весной заморозила 21 яхту для расследования потенциальных связей с лицами или организациями, попавших под санкции ЕС. Еще шесть судов были задержаны летом.

Одной из замороженных в Финляндии яхт была «Фотиния», которую связывали с зампредом Совбеза и бывшим президентом Дмитрием Медведевым. С нее финская таможня сняла арест в конце марта по итогам проверки, сообщали местные СМИ. В мае издание Yle писало, что яхта готовится к спуску на воду, ее дальнейшая судьба неизвестна.

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