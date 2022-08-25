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Европа
25 августа 2022, 18:50

Британская разведка показала фото техники на Запорожской АЭС

Британская разведка, которая каждый день выпускает сводки о ситуации в Украине, опубликовала спутниковый снимок территории Запорожской АЭС. На нем видны бронетранспортеры и военные грузовики

Британская разведка показала фото техники на Запорожской АЭС

Британская разведка, которая каждый день выпускает сводки о ситуации в Украине, опубликовала спутниковый снимок территории Запорожской АЭС. На нем видны бронетранспортеры и военные грузовики, размещенные в нескольких десятках метров от реактора. Россия утверждала, что не размещает технику на станции, но во вчерашнем сообщении Росгвардии техника упоминалась.

Снимок станции, как пишет британская разведка, был сделан 21 августа 2022 года На нем видны три реактора, напротив одного из них, реактора №5, как указывает ведомство, можно заметить скопление техники.

«Российские войска, вероятно, пытались скрыть машины, припарковав их под воздушными трубами и мостками», — говорится в сообщении разведки.

На прошлой неделе Минобороны России провело специальный брифинг, посвященный ситуации на Запорожской АЭС, на котором утверждало, что техники на станции нет и показывало образец фото со спутника, призванного это доказать.

После этого CNN, а затем и BBC, геолоцировали и подтвердили подлинность видео, снятого на станции, на котором заметны размещенные в машинном зале военные грузовики, один из них — с нарисованной буквой Z. О том, что на станции размещена российская техника, Дождю рассказывал также один из сотрудников АЭС.

Накануне это косвенно подтвердила и Росгвардия, сообщившая о задержании двоих сотрудников Запорожской АЭС по подозрению в передаче украинской стороне данных о местонахождении личного состава и техники на территории станции.

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