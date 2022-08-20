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20 августа 2022, 14:15

В литовскую Клайпеду зашел корабль морской пехоты США

В Клайпедский морской порт Литвы пришел большой десантный корабль морской пехоты США USS Kearsarge, сообщило литовское Минобороны. Это самый большой военный корабль, который когда-либо швартовался в Клайпеде

В литовскую Клайпеду зашел корабль морской пехоты США

В Клайпедский морской порт Литвы пришел большой десантный корабль морской пехоты США USS Kearsarge, сообщило литовское Минобороны. Это самый большой военный корабль, который когда-либо швартовался в Клайпеде. В понедельник, 22 августа, состоится официальная церемония встречи корабля.

Длина Kearsarge — 257,3 м, ширина — 60,1 м. Экипаж корабля насчитывает более 2 тыс. человек. На судне установлено вооружение, стандартное для многоцелевого десантного корабля типа Wasp («Оса») (к этому типу принадлежит USS Kearsarge): оно включает систему точечной защиты НАТО RIM-7 Sea Sparrow, реактивные снаряды RIM-116 Rolling Airframe Missiles, 25-мм пушки и систему ближнего боя Phalanx для противодействия угрозам со стороны низколетящих самолетов.

USS Kearsarge (LHD-3) — пятый американский авианосец типа «Оса». Был заложен в 1990 году, спущен на воду в 1993-м.

Военные корабли класса Wasp предназначены в том числе для высадки на необорудованное побережье, а также поддержки десанта стартующими с палубы самолетами вертикального взлета.
С мая USS Kearsarge находится в Балтийском море, в июне принимал участие в военно-морских учениях НАТО Baltops 2022. 17 августа военный корабль ВМС США был замечен в водах Финского залива.

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