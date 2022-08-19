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19 августа 2022, 19:26

Премьер Финляндии прошла тест на наркотики после видео с вечеринки

Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики после того, как видео при ее участии попали в сеть

Премьер Финляндии прошла тест на наркотики после видео с вечеринки

Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики, чтобы развеять сомнения в употреблении наркотиков на вечеринке, видео с которой появилось в СМИ. Об этом она объявила на пресс-конференции.

«В последние дни прозвучали достаточно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень тяжелыми и весомыми. Для моей собственной правовой защиты, хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы очиститься от таких подозрений, я сегодня прошла тест на наркотики», - сказала Марин.

По ее словам, результат проверки будет примерно через неделю и о нем сообщат в СМИ.

Марин заверила, что никогда не употребляла наркотики, даже в подростковом возрасте.

Напомним, Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики после того, как видео при ее участии попали в сеть.

На обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими финскими публичными людьми, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема.

На просочившихся в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат ​​о кокаине.

По словам Марина, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхало около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также и неизвестные ей люди.

В декабре прошлого года Марин подверглась критике за ночной отдых вскоре после того, как ее коллега из правительства получил положительный результат теста на коронавирус.

Ранее Санна Марин попала в скандал из-за фото в пиджаке на голое тело.

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