Премьер Финляндии прошла тест на наркотики после видео с вечеринки
Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики после того, как видео при ее участии попали в сеть
Премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала тест на наркотики, чтобы развеять сомнения в употреблении наркотиков на вечеринке, видео с которой появилось в СМИ. Об этом она объявила на пресс-конференции.
«В последние дни прозвучали достаточно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень тяжелыми и весомыми. Для моей собственной правовой защиты, хотя я считаю требование о тесте на наркотики необоснованным, чтобы очиститься от таких подозрений, я сегодня прошла тест на наркотики», - сказала Марин.
По ее словам, результат проверки будет примерно через неделю и о нем сообщат в СМИ.
Марин заверила, что никогда не употребляла наркотики, даже в подростковом возрасте.
Напомним, Санне Марин пришлось оправдываться из-за вечеринки с друзьями и уверять в том, что она не употребляла наркотики после того, как видео при ее участии попали в сеть.
На обнародованных видео премьер-министр была на вечеринке с несколькими финскими публичными людьми, включая депутата Илмари Нурминена и ведущего Тинни Викстрема.
На просочившихся в сеть кадрах видно, как Марин весело танцует с несколькими друзьями, а на заднем плане слышно, как люди кричат о кокаине.
По словам Марина, вечеринка состоялась несколько недель назад - сначала в двух частных квартирах, а затем гуляния продолжились в двух барах. Всего с премьер-министром отдыхало около 20 человек, в группу входили ее друзья, но также и неизвестные ей люди.
В декабре прошлого года Марин подверглась критике за ночной отдых вскоре после того, как ее коллега из правительства получил положительный результат теста на коронавирус.
Ранее Санна Марин попала в скандал из-за фото в пиджаке на голое тело.