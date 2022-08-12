В реке Одра на границе Польши и Германии произошла массовая гибель рыбы
Первые сообщения о произошедшем поступили 26 июля. На поверхность реки Одра всплыло около 10 тонн мертвой рыбы. Сейчас отравленная вода спускается вниз по течению и продолжает загрязнять новые территории
Причиной гибели тысяч рыб в реке Одра на германо-польской границе могло стать ртутное загрязнение, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления по охране окружающей среды района Меркиш-Одерланд Грегора Байера.
Байер заявил, что специальные службы провели исследование, в результате которого выявили «масштабное загрязнение ртутью». Он подчеркнул, что «по всей видимости, [вещество] пришло со стороны Польши», причем соответствующее предупреждение о загрязнении, по его словам, не поступало.
«Пока мы не говорили об этом официально. (…) Мы не знаем, есть ли иные факторы», — добавил Байер.
Первые сообщения о произошедшем поступили 26 июля. На поверхность реки Одра всплыло около 10 тонн мертвой рыбы. Сейчас отравленная вода спускается вниз по течению и продолжает загрязнять новые территории.
«Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород», — подчеркнули представители инспекции охраны окружающей среды.
Замминистра климата и окружающей среды Польши Яцек Оздоба предположил, что инцидент вызван правонарушением. По его словам, «в воду попало вещество, которое привело к гибели рыбы и других организмов».
В данным момент эксперты ищут источник заражения. Также местные власти призвали граждан не приближаться к воде в реке Одра.