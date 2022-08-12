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12 августа 2022, 18:03

В реке Одра на границе Польши и Германии произошла массовая гибель рыбы

Первые сообщения о произошедшем поступили 26 июля. На поверхность реки Одра всплыло около 10 тонн мертвой рыбы. Сейчас отравленная вода спускается вниз по течению и продолжает загрязнять новые территории

В реке Одра на границе Польши и Германии произошла массовая гибель рыбы

Причиной гибели тысяч рыб в реке Одра на германо-польской границе могло стать ртутное загрязнение, пишет ТАСС со ссылкой на начальника управления по охране окружающей среды района Меркиш-Одерланд Грегора Байера.

Байер заявил, что специальные службы провели исследование, в результате которого выявили «масштабное загрязнение ртутью». Он подчеркнул, что «по всей видимости, [вещество] пришло со стороны Польши», причем соответствующее предупреждение о загрязнении, по его словам, не поступало. 

«Пока мы не говорили об этом официально. (…) Мы не знаем, есть ли иные факторы», — добавил Байер.

Первые сообщения о произошедшем поступили 26 июля. На поверхность реки Одра всплыло около 10 тонн мертвой рыбы. Сейчас отравленная вода спускается вниз по течению и продолжает загрязнять новые территории. 

«Возможно, в воду попало вещество с сильно окисляющими свойствами, из-за которого в результате реакций, происходящих в воде, выделяется кислород», — подчеркнули представители инспекции охраны окружающей среды. 

Замминистра климата и окружающей среды Польши Яцек Оздоба предположил, что инцидент вызван правонарушением. По его словам, «в воду попало вещество, которое привело к гибели рыбы и других организмов». 

В данным момент эксперты ищут источник заражения. Также местные власти призвали граждан не приближаться к воде в реке Одра.

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