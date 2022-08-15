Суд в Гааге огласит решение по делу о крушении MH17 17 ноября
Судебный процесс по делу MH17 идет с марта 2020 года, обвиняемыми по делу проходят трое граждан России и один украинец: бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко
Нидерландский Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о крушении малазийского Boeing 777 в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года, вынесет вердикт 17 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на голландский суд.
Судебный процесс по делу MH17 идет с марта 2020 года, обвиняемыми по делу проходят трое граждан России и один украинец: бывший министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Олега Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов. Тот свою вину отрицает. Остальные обвиняемые с судом не сотрудничают, их судят заочно. Ранее судья Фредерик Стейнхаус сообщил, что РФ отклонила просьбу суда о допросе обвиняемых, которые могли находиться на ее территории.
В декабре прошлого года прокуратура Нидерландов потребовала приговорить четырех обвиняемых к пожизненному заключению. Россия, как сообщал голландский судья Фредерик Стейнхаус, отклонила просьбу суда о допросе обвиняемых, предположительно находящихся на территории РФ.
Пассажирский самолет Boeing 777 Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Украиной 17 июля. Сторона обвинения считает, что причиной трагедии стал пуск ракеты российского зенитного ракетного комплекса «Бук». В январе слушания по делу об авиакатастрофе начались также в Европейском суде по правам человека.