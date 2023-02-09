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Европа
09.02.2023 17:47

Следствие по делу о Боинге MH17 указало на причастность Владимира Путина к трагедии

Следственная группа по делу о крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний», потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, объявила, что сделала всё возможное для поиска подозреваемых

Следствие по делу о Боинге MH17 указало на причастность Владимира Путина к трагедии

Следственная группа по делу о крушении «Боинга» «Малайзийских авиалиний», потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, объявила, что сделала всё возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине.

Объединённая следственная группа предположила, что Путин мог лично принимать решение о поставке на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит гражданский самолёт.

Такие выводы следствие сделало, прослушав записи разговора назначенного Россией главы республики Крым Сергея Аксёнова со своим помощником. Аксёнов упомянул, что решения о поставках вооружений сепаратистам принимает в России первое лицо.

При этом в разговоре не упоминалось, шла ли речь именно о ЗРК «Бук».

Путин, как глава государства, обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию, это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу «Боинга МН17» может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер.

Кроме того, следствию не удалось установить состав экипажа ЗРК «Бук», который непосредственно принимал участие в запуске ракеты. Возможности следственной группы в этом отношении признаны исчерпанными. По мнению следователей, доказательства могла бы предоставить только российская сторона, но она отказалась это сделать.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал окончание судебного процесса по делу о катастрофе «Боинга» «горьким разочарованием». Рютте подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать делать всё от них зависящее, чтобы призвать к ответу за катастрофу российское правительство.

В ноябре 2022 года окружной суд Гааги на выездном заседании в амстердамском аэропорту Схипхол заочно приговорил к пожизненному заключению трех из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком в июне 2014 года – россиян Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Их признали виновными в крушении гражданского самолёта и в убийстве 298 человек, а вернее, в 298 отдельных убийствах. Четвёртого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным.

«Боинг» авиакомпании Malaysian Airlines 17 июня 2014 года выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины, в зоне вооружённого противостояния между украинской армией и силами пророссийских сепаратистов. Погибли 298 пассажиров и членов экипажа.

После катастрофы пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Её эксперты пришли к выводу, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной со стороны населённого пункта Первомайский. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском. Суд счёл версию обвинения доказанной.

Ответственность за происшедшее не взяла на себя ни одна из сторон. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к катастрофе «Боинга».

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