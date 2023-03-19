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Европа
Гаага
Юлия Латынина
НОВАЯ ГАЗЕТА. ЕВРОПА
19.03.2023 23:30

Поворот над Гаагой

Как решение Международного уголовного суда срывает «мирный план Китая» и дает Украине шанс на широкую победу

Поворот над Гаагой

Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест Путина не просто сделал российского президента прокаженным. Он смешал карты всех игроков: Путина, Китая, и «партии мира» в США, представленной главой ЦРУ Бернсом и советником президента Байдена Салливаном.

Ордер также — и это важнее всего — изменил стратегический расклад на фронте. Если до этого решения МУС главком ВСУ Залужный мог рассчитывать только на одно большое весеннее наступление, и ему давали оружие только под это наступление, — а дальше фиксация позиций и переговоры, — то теперь баланс сил изменился. Довольно трудно себе представить, как Бернс и Салливан будут уговаривать Украину помириться с человеком, клейменным Гаагой.

Это — не красная черта, не черная метка. Это именно клеймо, которое переводится так: ради спасения России Путин должен уйти. Или Путин, или Россия.

Какова до этого ордера была стратегия Китая?

Си Цзиньпин, только что помиривший Иран с Саудовской Аравией, готов был предложить Путину гарантию личного спасения, — в обмен на превращение России в колонию и сырьевой придаток Китая. В колонию, из которой посредством коррумпированного правителя выкачивается все сырье, но при этом метрополия не несет никакой ответственности ни за благосостояние граждан колонии, ни за ее развитие.

Именно это происходит с Россией при Путине. Уже сейчас Путин поставляет Китаю нефть и газ по смешной цене, причем большая часть этих поставок осуществляется в счет кредита, предоставленного Китаем. 

То есть нефть и газ настоящие, а деньги за них — мало того, что маленькие, так еще и виртуальные.

Понятно, что Си Цзиньпину хотелось бы, чтобы такое состояние продолжалось как можно дольше. А продолжаться оно может только при одном условии. Россия — страна-изгой, а Путин — во главе ее. Си Цзиньпин заинтересован в сохранении Путина у власти по той же причине, по которой он заинтересован в сохранении существования Северной Кореи.

В этом, собственно, и смысл так называемого «мирного плана» Китая. За этим Си Цзиньпин и прилетает в Москву: принять капитуляцию Путина. Не случайно его прилету предшествовал символический шаг министерства природных ресурсов Китая, опубликовавшего перед этим визитом карту, на которой десятки российских городов на Дальнем Востоке получили китайские имена. Это — символический ответ на «столетие унижения», как называют китайцы XIX век. Это — символический ответ на другую встречу, 70 с лишним лет назад, на которой слабейший Мао приехал в Москву присягнуть сильнейшему Сталину.

Это — наглядная демонстрация того, что растеряла Россия под руководством Путина за 23 года. Путин начинал президентство во главе страны, которая была членом «большой восьмерки». Он был главой государства, экономика которого развивалась темпами, опережающими многих конкурентов. В России существовали парламент и независимые СМИ, а свобода в интернете превосходила этот показатель в США. Страна стояла на стартовом столе космического взлета. Путин уничтожил олигархов, экономику, независимые СМИ, демократию, просадил триллионы долларов, полученных на халяву от нефти и газа, и превратил страну в равнодушную озлобленную трясину, посереди которой стоит его золотой унитаз с державным орлом.

Китай за это же время стал если не первой сверхдержавой мира, то и явно не второй, оценивать их паритет с США можно по-разному. Иногда не обязательно быть демократией, чтобы экономически преуспеть.

Хуже того: Путин умудрился просадить триста лет Российской империи. Все, что страна достигла с Петра I, было перечеркнуто и забыто, во время политических и духовных ценностей Московии.

Ну так и не надо удивляться, что в результате страна превращается в то, чем она бы была, если бы Петра I, европеизации и модернизации не было. Во что-то вроде шахского Ирана или Китая эпохи Цин, несостоявшегося государства, обреченного стать колонией тех, кто сильней.

Заказывали, сидя на золотом унитазе и мечтая о духовных ценностях времен неолита, многополярный мир, где все решает право сильного? Распишитесь в получении.

Планы Китая органично сочетались с личным планом Путина, последней его надеждой на спасение. Заготовить побольше пушечного мяса — единственный ресурс, имеющийся в распоряжении золото-унитазных скреп, затянуть войну, пока США и Европе надоест, и подписать перемирие, которое путинская пропаганда продаст как победу.

И этот план был вовсе не так глуп. Недавнее высказывание губернатора Флориды Рона Десантиса о том, что «территориальный спор между Россией и Украиной» (так вероятный кандидат в президенты США назвал войну) не является «жизненно важным» для США, в отличие от отношений с Китаем, далеко не случайно. Равно как и статья в Washington Post, где описывается ужасное положение в Бахмуте. Равно как и многочисленные призывы, раздающиеся от американских чиновников к ВСУ: наступайте, что же вы не наступаете? Равно как и F-16, которые так и не предоставлены. Равно как и Оскар фильму «Навальный». Оскар не является премией политизированной, но Оскар в высшей степени является премией идеологизированной, — не случайно в последнее время в художественном жанре статуэтки получают фильмы, которые невозможно смотреть, но которые выдержаны в жанре, раньше именовавшемся «социалистическим реализмом», а теперь переименованным в политическую корректность.

Несмотря на совершенно фантастическую историю, рассказанную в фильме, и на то, что он сам по себе Оскара более чем заслуживает, — никогда бы документальному фильму про белого цисгендерного мужчину не видать Оскара, если бы люди в Голливуде не держали чутко нос по ветру, и не чувствовали настроения истеблишмента. Мол, мы воюем с Путиным, а не с российским народом, а украинцы немножечко утомили своими претензиями.

Как мы уже сказали, в США давно существует «партия мира» в лице главы ЦРУ Бернса и советника президента Джейка Салливана. Оба они считают, что Китай важнее России, опасаются, что в случае тотального поражения Россия полностью станет сателлитом Китая, и хотели бы дать Путину сохранить лицо.

Именно поэтому США до самого вторжения не делали практически ничего в плане поставок оружия, именно поэтому «Хаймарсы» и М777 начали поставлять в самый последний момент, когда фронт на Донбассе уже трещал и гнулся, именно поэтому Украине долго не поставляли наступательного оружия, а перед тем, как начать поставки — дважды предлагали Путину мирный план, последний раз — в январе, незадолго перед вялым его наступлением.

Как мы писали, план предполагал, что Путин отдаст остатки Запорожской и Херсонской областей, которые ему и так не удержать, а взамен получит Донбасс и Луганск в текущих границах на семь лет, плюс замороженный Крым на 15, — Минск-3, одним словом.

Путин в ответ захотел Донбасс и Луганск в их административных границах, переговоры сорвались, Путин начал наступать, в Москве на крыши зданий демонстративно потащили зенитки, а США и Европа в ответ стали поставлять Украине наступательное вооружение.

Сейчас эти поставки снова остановились. Новый «Рамштайн» тихо сошел на нет. Просьбы Украины об F-16 и ATACMS были проигнорированы: дело ограничилось польскими МиГами и еще снарядами. Повторюсь, одновременно из уст вашингтонских чиновников все чаще стало звучать: мол, наступайте побыстрей, чего вы ждете?

Что происходило?

Очень просто.

«Партия мира» в США разрешила поставки оружия Украине именно на одно большое наступление, — грубо говоря, на прорыв сухопутного коридора. Предполагалось поставить Путина на место и снова вернуться к переговорам.

Как следствие, это понимал и Залужный. Он понимал, что оружие, накопленное для наступления, может быть последним. Поэтому он собирал его как можно больше и как можно дольше. Под предлогом одного наступления копил на два. Он понимал, что у него — один шанс, и собирал использовать его на полную катушку.

ВСУ копили на удар такой мощи, чтобы весь фронт — от Мариуполя до Крыма, — рухнул, и чтобы на плечах бегущих солдат заскочить в Крым. Это неправильно — рассчитывать операцию в надежде на промахи противника, но у ВСУ не было еще недавно другого шанса. Другим способом им в Крым заскочить никто не дал бы. Залужный воевал с армией РФ, а хитрил — с ближайшими союзниками.

Именно поэтому и шла такая мясорубка под Бахмутом. Комбат Анатолий «Купол», уволившийся после своего интервью The Washington Post, сказал в нем абсолютную правду. 

В Бахмуте шел — и идет — жесточайший размен, и украинское командование вполне намеренно кидает туда необученные войска, потому что обученные — в другом месте готовятся к наступлению.

Весь смысл Бахмута, — «разменять» российские войска, не тратя свои резервы.

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