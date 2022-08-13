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Европа
13 августа 2022, 22:38

Компания Илона Маска поможет Европе заменить российские космические ракеты

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные переговоры с компанией Илона Маска о временном использовании ракет SpaceX вместо российских «Союзов»

Компания Илона Маска поможет Европе заменить российские космические ракеты

Европейское космическое агентство (ЕКА) начало предварительные переговоры с компанией Илона Маска о временном использовании ракет SpaceX вместо российских «Союзов», сообщает Reuters.

Детали. Наряду с компанией Маска, агентство рассматривает вариант сотрудничества с Японией и Индией.  «Япония ждет первый полет своей ракеты нового поколения. Другим вариантом может быть Индия», — рассказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер. По его словам, SpaceX из этих вариантов наиболее реалистичный.

По словам Ашбахера, война в Украине показала, что ставка на сотрудничество с Россией, включая космическую сферу, больше не работает. «Это был тревожный звонок, что мы слишком зависимы от России», — заявил гендиректор ЕКА.

Ашбахер также усомнился, что обещание России покинуть Международную космическую станцию (МКС) будет реализовано. Об этом ранее говорил назначенный главой «Роскомоса» Юрий Борисов. По его словам, Россия покинет МКС после 2024 года.

До сих пор Европа использовала итальянскую ракету Vega для малых грузов, российский «Союз» — для средних и Ariane 5 — для тяжелых. Окончательное решение об использовании ракет SpaceX будет зависеть от еще не обнародованного графика запусков новой европейской ракеты Ariane 6.

В феврале ЕС ввел жесткие финансовые и технологические секторальные ограничения против 64 ключевых структур РФ, в том числе в отношении ракетно-космического центра «Прогресс» (производитель ракет «Союз»). Также под санкциями оказались поставки в Россию товаров для космической промышленности.

В ответ на это в феврале «Роскосмос» приостановил пуски российских ракет с Куру во Французской Гвиане, а в марте отказался от пуска с Байконура «Союза» со спутниками OneWeb.

Компания Илона Маска уже не первый раз получает клиентов, разорвавших связи с Москвой. Та же OneWeb заказала по крайней мере один запуск Falcon 9 в марте.

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