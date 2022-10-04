Илон Маск предложил план окончания войны в Украине, но большенство с ним не согласилось
Бизнесмен Илон Маск предложил в своем твиттере «мирный план» окончания войны в Украине, но украинские и европейские политики выступили с критикой богатейшего человека в мире
Бизнесмен Илон Маск предложил в своем твиттере «мирный план» окончания войны в Украине: в соответствии с ним Крым становится российским, а на оккупированных территориях проводятся новые референдумы под наблюдением ООН, пишет мздание«Вот так». Украинские и европейские политики выступили с критикой богатейшего человека в мире, а вот российские власти — например, бывший президент РФ Дмитрий Медведев — похвалили миллиардера.
В своем посте Маск предположил, как можно достичь «мира между Украиной и Россией». Он предложил пользователям соцсети проголосовать «за» или «против» плана, в котором выделил четыре основных пункта:
повторные выборы в аннексированных регионах под наблюдением ООН. Россия уходит, если на то будет воля народа;
Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года («до ошибки Хрущева»);
обеспечение Крыма водоснабжением;
Украина остается нейтральным государством.
В ответ на это советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что у него «есть мирный план получше»: Украина освобождает территории, в том числе Крым, Россия подвергается демилитаризации и денуклеаризации, а военные преступники попадают под трибунал.
Маск ответил, что под присмотром независимых наблюдателей голосование может сложиться не в пользу России. «Я предлагаю голосовать под наблюдением ООН (самой доверенной организации или страны на выбор)», — заявил он. Подоляк, в свою очередь, считает, что любое голосование будет незаконным и бессмысленным. «Будут ли голосовать сотни тысяч погибших в Мариуполе? Или тех, кто прошел через концлагеря?» — написал политик.
Маск также отметил, что население России в три раза больше населения Украины, поэтому в случае полной мобилизации в РФ Украина, по его словам, скорее всего проиграет, и множество людей погибнет с обеих сторон.
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в твиттере опрос «Какой Илон Маск вам нравится больше?». В вариантах ответа предлагается выбрать «тот, что поддерживает Украину» или «тот, что поддерживает Россию». В ответ на это бизнесмен написал, что затраты SpaceX на запуск и поддержку Starlink в Украине на данный момент составляют около 80 млн долларов, в то время как поддержка России — 0 долларов.
«Понятно, что мы за Украину», — написал Маск. Но, по его мнению, эскалация войны вредит как Украине, так и всему миру. «Попытка вернуть Крым приведет к многочисленным смертям, возможен риск ядерной войны. Это будет ужасно для Украины и мира», — написал миллиардер.
К дискуссии подключился и президент Литвы Гитанас Науседа. «Дорогой Илон Маск, если кто-то пытается украсть колеса вашей «Теслы», это не делает его законным владельцем ни колес, ни «Теслы». Даже если он утверждает, что и колеса, и «Тесла» проголосовали «за», — написал он.
Российский оппозиционер и шахматист Гарри Каспаров также раскритиковал Маска. «Это моральный идиотизм, повторение кремлевской пропаганды, измена украинскому мужеству и самопожертвованию. Вы потратили несколько минут на изучения Крыма в Википедии. Это ничто в сравнении с нынешней ужасной реальностью кровавой войны Путина. Кто вы такой, чтобы поощрять годы путинских военных преступлений украинской кровью и землей?» — написал он.
Одним из немногих, кто поддержал Илона Маска, оказался заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. «Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас (псевдоним Штирлица. — Ред.). Следующий пост выдаст что-то типа «Ukraine is an artificial state» («Украина — искусственное государство». — Ред.)», — заявил он.
На момент публикации заметки в изначальном опросе Илона Маска насчитывается 2 403 312 голосов. 60,3% из них — против предложения бизнесмена.