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04.04.2023 15:24

Twitter неожиданно заменил голубую птичку на пса из мемов

У Twitter поменялся логотип. Место привычного логотипа занял сиба-ину — символ криптовалюты Dogecoin. На этом фоне ее курс взлетел на 30%. Глава Twitter Илон Маск такой ход никак не объяснил, несмотря на то, что против него подали иск за создание «криптопирамиды»

Twitter неожиданно заменил голубую птичку на пса из мемов

У Twitter поменялся логотип. Место привычного логотипа занял сиба-ину — символ криптовалюты Dogecoin. На этом фоне ее курс взлетел на 30%. Глава Twitter Илон Маск такой ход никак не объяснил, несмотря на то, что против него подали иск за создание «криптопирамиды» с помощью того же Dogecoin. За такие шутки западные СМИ сравнивают бизнесмена с 13-летним школьником.

Пользователи Twitter заметили, что привычный логотип — голубая птичка — рядом с кнопкой «домой» в самом приложении исчез. Вместо него теперь появился пес сиба-ину, маскот криптовалюты Dogecoin. Он же появляется на экране загрузки. Илон Маск решение ничем не объяснил, разве что опубликовал очередной мем с собакой. «Очень валютно. Ух ты, много монет», — ответил ему официальный аккаунт Dogecoin.

Это, видимо, первоапрельская шутка, пишет The Guardian, причем запоздалая. На ее запуск ушло три дня, потому что «никто больше не знает, как работает сайт», цитирует TechCrunch одного из пользователей. «Человеку 51 год, а приколы уровня 13-летнего пацана с портала Reddit»,— заключает издание.

Позже Маск опубликовал скриншот переписки от 26 марта, где один из пользователей соцсети призвал его сменить «птичку на пса». «Как и обещал», — написал глава Twitter.

Между тем Dogecoin — восьмая криптовалюта мира с капитализацией в $13 млрд — подорожала почти на треть, до 10 центов, уточняет агентство Bloomberg. И это далеко не первый раз, когда заявления Маска оказывают влияние на курс этой валюты. Он не раз призывал покупать альткоин и даже разрешил расплачиваться ими за товары из магазина Tesla.

Зная, что Dogecoin не имеет ценности, Маск продвигал его для извлечения прибыли, цитирует агентство Reuters иск инвесторов на $258 млрд. Они обвиняют миллиардера, в том, что он раздул стоимость монеты на 36000%, а на пике сказал, что это лишь «ажиотаж». В ответ один из создателей Dogecoin назвал Маска «самовлюбленным аферистом».

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