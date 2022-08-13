Словакия передала Украине четыре гаубицы Zuzana 2
Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом. Они заменили предыдущий вариант (Zuzana 1), повысив огнеспособность словацких артиллеристов
Министр обороны Словакии Ярослав Надь подтвердил передачу Украине четырех самоходных гаубиц Zuzana 2.
«Словакия помогает защитить жизнь невинных украинцев! Рады подтвердить, что первые 4 словацкие гаубицы Zuzana находятся в руках украинских вооруженных сил и готовы к развертыванию для защиты от российских агрессоров», - написал Надь в Twitter.
#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v
— Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022
Он добавил, что еще четыре гаубицы будут поставлены скоро.
Напомним, 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.
Zuzana 2 – это самоходная установка 8x8 на базе предыдущей версии Zuzana, калибр 155 мм, но с более коротким стволом. В 2018 году Словакия заказала 25 установок Zuzana 2, а первые артиллерийские машины были переданы словацкой армии в июле 2021 года.
Они должны были заменить предыдущий вариант (16 орудий Zuzana 1), повысив огнеспособность словацких артиллеристов. Передача части из них в Украину может повлиять на план снабжения местной армии.
Цена установок не приводится. Но четыре года словацкая армия также приобрела Zuzana 2 и за 25 единиц тогда было заплачено 172 миллиона евро, то есть около 7 миллионов за штуку.