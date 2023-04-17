Минобороны Словакии сообщило о передаче всех 13 обещанных МиГ-29 Украине
Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. Первые четыре истребителя Словакия передала ВСУ в конце марта, оборонное ведомство сообщило об отправке на Украину оставшихся девяти самолетов
Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29, сообщила пресс-служба словацкого Министерства обороны. Первые четыре истребителя Словакия передала ВСУ в конце марта, оборонное ведомство сообщило об отправке на Украину оставшихся девяти самолетов.
«Эта передача была осуществлена по суше с максимально возможным соблюдением безопасности, опять же огромное спасибо всем задействованным компонентам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция», — цитирует пресс-служба слова министра обороны Словакии Ярослава Надя.
По словам министра, истребители — это значительная поддержка Украине в защите от «российской военной агрессии» и в защите жизней людей. «В отличие от нашего соседа, эти самолеты нам не нужны. Мы поступаем правильно», — подчеркнул господин Надь.
18 марта Словакия подписала с Украиной соглашение о передаче 13 истребителей МиГ-29 и двух зенитных комплексов противовоздушной обороны «Куб». 23 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о передаче ВСУ четырех истребителей.