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10 августа 2022, 17:50

Запрет на визы россиянам внесли в седьмой пакет санкций ЕС

В конце июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью радиостанции Vikerraadio предупредил, что предложит запретить выдавать визы россиянам на встрече с коллегами из других европейских стран в конце лета

Запрет на визы россиянам внесли в седьмой пакет санкций ЕС

Евросоюз обсудит предложение о запрете выдачи шенгенских виз в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя кабмина ФРГ Штеффена Хебештрайта и представителя МИД ФРГ Андреа Зассе.

По словам Хебештрайта, Берлин принял к сведению звучащие предложения об запрете выдавать визы для россиян, но не будет делать заявлений до окончания всех дискуссий. «Я прошу набраться терпения», — добавил он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Это предложение может войти в повестку встречи министров иностранных дел «Евросоюза в конце августа в Праге, сообщила Зассе. По ее словам, «гипотетический» запрет может коснуться не только туристов, но и представителей гражданского общества РФ, учащихся, родственников граждан стран ЕС.

В конце июля министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в интервью радиостанции Vikerraadio предупредил, что предложит запретить выдавать визы россиянам на встрече с коллегами из других европейских стран в конце лета. В начале августа Рейнсалу вновь призвал к прекращению выдачи шенгенских виз россиянам. Это заявление он сделал во время своего визита в Киев.

Россиянам нельзя позволять «жить нормальной жизнью» и посещать Европу в качестве туристов, пока Россия ведет войну, заявила 10 августа государственному телеканалу YLE премьер-министр Финляндии Санна Марин.

«Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала в Твиттере премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил в интервью THe Washington Post закрыть границы западных стран для всех граждан России. В ответ на предположение о том, что такой запрет был бы несправедливым по отношению к тем, кто покинул страну из-за несогласия с политикой Путина и его решением напасть на Украину. Зеленский утверждает, что такие различия не имеют значения: «Какие бы ни были русские… пусть едут в Россию».

В Еврокомиссии ранее называли такой запрет невозможным. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — заявили ее представители журналистам. В ведомстве не уточнили, что может ждать российских туристов.

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