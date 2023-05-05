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Европа
05.05.2023 16:06

По мнению Жозепа Борреля, единственный возможный мирный план по Украине, это план Зеленского

Глава европейской дипломатии назвал план мирного урегулирования конфликта России и Украины, разработанный президентом Украины Владимира Зеленского, единственным возможным планом

По мнению Жозепа Борреля, единственный возможный мирный план по Украине, это план Зеленского

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал план мирного урегулирования конфликта России и Украины, разработанный президентом Украины Владимира Зеленского, единственным возможным планом. По его словам, в Евросоюзе не рассматривают всерьез мирный план Китая, так как это «набор благих пожеланий».

«Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий, это не мирный план. И, конечно, русские не примут украинский план. Мирные планы — это хорошо, но Россия заявляет, что у нее есть военные цели, и она продолжит их достижение, продолжит бомбить. Какой разговор о мирном плане возможен в таких условиях?» — сказал Жозеп Боррель на конференции во Флоренции.

Господин Боррель отметил, что китайские инициативы критикуют на Западе, так как страна находится на стороне России. «Конечно, Китай находится на стороне России, но он не поставляет ей оружия, пока, во всяком случае. И он мог бы сыграть позитивную роль в этом конфликте», — сказал он.

В ноябре 2022 года Владимир Зеленский представил план мирного урегулирования военного конфликта. Среди пунктов плана — возвращение Украине территорий в границах 1991 года и выплата репараций. В Кремле эти требования назвали отказом от переговоров.

24 февраля МИД Китая опубликовал план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов. В нем в частности, призвали прекратить военные действия и «отказаться от менталитета холодной войны». Киев и Вашингтон раскритиковали инициативу. 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, по итогам которого условился направить в Киев спецпредставителя, который проведет переговоры со всеми сторонами по урегулированию конфликта.

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