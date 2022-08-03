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Европа
03 августа 2022, 00:22

Российские олигархи лишились возможности судиться в Лондоне

В последние десять лет британская столица стала местом, куда богатые россияне обращались для решения любых правовых вопросов: от дел по разводам и клевете до трансграничных споро

Российские олигархи лишились возможности судиться в Лондоне

Российские миллиардеры практически лишились возможности обращаться в суды в Лондоне из-за отказов адвокатов работать с ними. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последние десять лет британская столица стала местом, куда богатые россияне обращались для решения любых правовых вопросов: от дел по разводам и клевете до трансграничных споров.

После начала войны британские юридические фирмы, в том числе имевшие представительство в Москве Allen & Overy, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters и Clifford Chance, прекратили работу с россиянами. Это произошло на фоне критики со стороны британских парламентариев, а также возможных санкций со стороны США — конгрессмен Стив Коэн в апреле обратился к госсекретарю Энтони Блинкену с предложением запретить въезд в страну юристам, которые представляли российских миллиардеров на процессах по делам о клевете.

Кроме того, британские адвокаты столкнулись с трудностями при получении денег от своих российских клиентов. Для работы с попавшими под санкции россиянами юристы должны получить разрешение властей. И даже с таким разрешением некоторые банки отказываются обрабатывать платежи.

В мае лондонский суд отклонил иск бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина», к расследовательской группе Bellingcat. Это произошло после того, как работавшие с россиянином адвокаты отказались продолжать представлять его в суде.

Проходивший в Лондоне процесс по разводу самого богатого человека России Владимира Потанина оказался «в подвешенном состоянии», пишет Bloomberg. В мае на заседании семейного суда, на котором миллиардер присутствовал по видеосвязи, судья призвал его и его бывшую жену попытаться урегулировать спор, учитывая «крайне тяжелые времена».

В Великобританию также не пустили адвокатов из фирмы A1, которые должны были представлять в суде интересы Внешпромбанка. Юристам также не позволили участвовать в судебных заседаниях по видеосвязи. A1 ранее принадлежала совладельцам «Альфа-банка» Михаилу Фридману и Петру Авену.

Bloomberg отмечает, что отказ от рассмотрения российских дел наносит ущерб судам Лондона и экономике Великобритании. В 2020 году юридический сектор принес прибыль в 5,6 миллиардов фунтов, международные дела в 2020-2021 годах составляли 74% от общей коммерческой загрузки. Опрошенные агентством эксперты отмечают, что российские бизнесмены выбирали лондонские суды из-за независимой судебной системы, которая пользуется «правильными» законами.

Контекст. Financial Times в июле писала, что после начала войны россияне практически лишились возможности покупать недвижимость в Лондоне из-за более тщательных проверок их средств, отказов от работы с клиентами из России со стороны агентов, а также введенных или ожидаемых санкций. В августе в Великобритании вступили в силу правила, согласно которым иностранные компании, владеющие собственностью в стране, должны указывать настоящих владельцев в официальном реестре. Введены требования были для борьбы с «грязными» русскими деньгами.

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