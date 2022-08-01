Косово отложило принятие закона о непризнании сербских документов
Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией
Правительство Косово объявило о решении до 1 сентября отложить принятие закона о прекращении действия сербских документов на территории самопровозглашенной республики, из-за которого произошла эскалация на границе с Сербией. Об этом со ссылкой на заявление властей Косово сообщает издание Danas.
В конце июля правительство Косово объявило, что с 1 августа на подконтрольной ему территории перестанут действовать сербские документы. Сербам, которые захотят посетить Косово, будут на въезде выдавать временную справку на срок до 90 дней. Кроме того, в Косово начнется обязательная перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS (Республика Косово).
«Премьер-министр [Косово Альбин] Курти <...> провел встречи с американскими и европейскими международными партнерами. В связи с ситуацией [на границе] правительство Косово обязуется отложить выполнение двух решений с 29 июня 2022 года до 1 сентября 2022 года, когда все баррикады будут сняты и на севере Косово будет установлена полная свобода передвижения», — сказано в документе.
Там также поблагодарили посла США в Косово Джеффри Ховени «за большой вклад» в урегулирование ситуации.
На фоне обострения Вучич прибыл в сербский Генштаб, а власти Косово мобилизовали полицию в северных районах страны. Миссия НАТО в Косово заявила о готовности вмешаться в конфликт, «если стабильность на севере Косово окажется под угрозой».
По итогам совещания в Генштабе Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти Косово и выразил надежду на скорую разрядку.
Косово ранее было автономной республикой в составе Сербии, однако в 2008 году провозгласило свою независимость. Его признали большинство стран ЕС и более сотни стран — членов ООН. Россия, Китай, Иран, Сербия и ряд других стран не признали Косово как отдельное государство.