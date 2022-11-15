Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие
В Евросоюзе считают, что Сербия и Косово находятся на грани опасного кризиса и призывают обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога между Белградом и Приштиной
В Евросоюзе считают, что Сербия и Косово находятся на грани опасного кризиса и призывают обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога между Белградом и Приштиной. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.
«Мы очень обеспокоены ситуацией на Западных Балканах», - заявил Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС, на которой обсуждалась ситуация в регионе, добавив, что «ненужная и контрпродуктивная напряженность» между Косовом и Сербией «достигает очень, очень опасного уровня» и создает ситуацию, когда «мы, к сожалению, оказались на грани еще одного кризиса».
Говоря о последней напряженности, он заявил о самом серьезном и опасном кризисе за последние десять лет и сказал, что выход сербов из косовских институтов создал вакуум.
«В этом вакууме может произойти худшее, поэтому обе стороны должны проявить больше гибкости», - предупредил Боррель.
Ситуация на севере края стала более нестабильной в последние недели, когда члены сербской общины уволились из косовских учреждений в знак протеста против требования правительства, чтобы все автомобили, принадлежащие гражданам Косово, имели косовские номера. Сербия выступает против этого, поскольку продолжает не признавать независимость Косово.
«Косовские сербы должны вернуться к институтам. Власти Косово должны проявить гибкость в вопросе номерных знаков и без промедлений работать над имплементацией соглашения об ассоциации муниципалитетов сербского большинства», - добавил он.
Напомним, ЕС увеличил численность полицейской миссии в Косове после демарша сербов