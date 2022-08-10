Косово продолжит перерегистрацию сербских автомобилей
Процедура замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в частично признанном Косово, продолжится после 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Альбин Курти
Процедура замены регистрационных автомобильных номерных знаков для сербов, живущих в частично признанном Косово, продолжится после 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти на заседании правительства. В Белграде к такому решению отнеслись резко отрицательно.
Помимо замены автомобильных номеров, господин Курти анонсировал введении миграционных карт, что, с точки зрения Белграда, станет первым шагом к замене удостоверений личности на документы, оформленные по нормам Косова.
«Своими односторонними решениями по вопросам сербских автомобильных регистрационных знаков и личных документов Курти нарушил все договоренности, подготавливая применение насилия на севере (Косова и Метохии). Это он подтвердил и сегодня, заявив, что с 1 сентября Приштина продолжит с так называемым принципом взаимности, целью которого является отмена сербских документов и регистрационных автомобильных знаков»,— заявил глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.
В конце июля Косово обязало с 1 августа заменить автомобильные номера и личные документы, выданные в Сербии для проживающих на севере Косово сербов. Это привело к обострению конфликта. По данным СМИ, армия Сербии была приведена в состояние повышенной боевой готовности, сербское население Косово построило баррикады, а косовский спецназ перекрыл границу. 1 августа власти Косово отложилизапрет на сербские документы до 1 сентября.