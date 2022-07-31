На границе между Сербией и Косово начались вооруженные столкновения
На границе Сербии и Косово начались локальные столкновения, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. В Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновени
На границе Сербии и Косово начались локальные столкновения, звучат сигналы воздушной тревоги, а на трассах строят баррикады. Как сообщает Telegram-канал Baza, на границе двух государств началась перестрелка.
«СМИ сообщают о перестрелке на сербско-косовской границе. Армия Сербии приведена в состояние повышенной боевой готовности. При этом, как сообщается, что косовский спецназ перекрывает границу, а сербская сторона уже начала строить баррикады на своей стороне», — пишет Baza.
В Митровице на севере Косово начались вооруженные столкновения. Местные жители слышали автоматные очереди. В городе включили сирены, а церкви звонят в колокола. В районе столкновений замечено множество машин экстренных служб, пишет Jerusalem Post.
Напомним, с 1 августа граждане Сербии, которые будут въезжать на территорию Косово, будут получать временный документ о пересечении границы, а сербские документы будут считаться недействительными, пишет Kosovapress. Отмечается, что действия Косово являются ответным шагом на действия Сербии, которая не признает документы на удостоверение лица, выданные Косово.
30 июля глава МИД Сербии Никола Селакович отреагировал на отмену признания Косово документов, выданных Сербией: «Власти Косово отменой документов и автомобильных номеров, выданных руководством Сербии, собираются устроить "ад" для сербов в регионе», цитирует политика сербское издание Tanjug.
В свою очередь, топ-функционер Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович в своем Twitter написал сегодня, 31 июля: «Мне все кажется, что Сербия будет вынуждена начать денацификацию Балкан. Я хотел бы ошибаться».
Ожидается, что сегодня вечером президент Сербии Александр Вучич обратится к гражданам страны.