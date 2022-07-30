Турция резко увеличила поставки в Россию на фоне европейских санкций
По данным Турецкого института статистики экспорт товаров в Россию в июне вырос на 46% по отношению к июню прошлого года, до 791 млн долларов. Это рекордный показатель за месяц с начала 2010 года
По данным Турецкого института статистики экспорт товаров в Россию в июне вырос на 46% по отношению к июню прошлого года, до 791 млн долларов. Это рекордный показатель за месяц с начала 2010 года. Таким образом Анкара может занять четвертое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок.
В прошлом году Турция занимала десятое место в списке крупнейших экспортеров товаров в Россию. Однако после начала войны в Украине и введения антироссийских санкций экспортные поставки из стран, которые признаны в РФ недружественными, резко сократились и Турция обошла в этом списке Италию, Польшу, США, Японию, Нидерланды и Францию.
Такой существенный рост экспорта в Россию наблюдается только у Турции. Другтие азиатские торговые партнеры России, такие как Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония, Вьетнам, Малайзия, Таиланд сократили поставки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии Иикка Корхонен. Стоит отметить, что Россия перестала публиковать внешнеторговую статистику.
В этом месяце турецкие компании поставили в Россию фрукты и орехи на 168 млн долларов. Это вдвое больше, чем в мае 2022 года. Только абрикосов, черешни и персиков в июне ввезли в РФ на 136 млн долларов.
Кроме того увеличился турецкий экспорт оборудования и механических устройств с 73 млн долларов в мае до 102 млн в июне. Также Анкара продает Москве электрические машины и оборудование, наземный транспорт и его компоненты. Турция поставляет в Россию не только произведенные в стране товары. Например, она реэкспортирует автозапчасти.
По данным Bloomberg, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган намерены обсудить переход в расчетах за российские энергоносители на лиры. Таким образом Москва сможет использовать турецкую валюту при закупке у местных поставщиков товаров и услуг.
В целом за первое полугодие этого года на Россию приходится лишь чуть больше двух процентов совокупного экспорта Турции. Гораздо больше Анкара поставляет в США и страны Европы.