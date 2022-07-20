Трибунал в Гааге по военным преступлениям России в Украине откроется до конца года
Международный уголовный суд намерен приступить к рассмотрению первого дела о военных преступлениях России на Украине уже этой зимой
Международный уголовный суд (МУС) намерен приступить к рассмотрению первого дела о военных преступлениях России в Украине уже этой зимой. Как отметили источники Bloomberg, окончательная дата еще не установлена, а процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.
Суд начал расследование возможных военных преступлений в Украине 2 марта после обращения 39 государств. Прокурор Карим Хан заявил, что приступил к сбору доказательств геноцида и преступлений против человечности. Для сбора доказательств военных преступлений была создана совместная следственная группа, в которую входят представители нескольких европейских судебных органов, в том числе прокуратуры МУС и Евроюста.
Сейчас МУС и Украина ведут переговоры о передаче Киевом в Гаагу как минимум одного российского чиновника, попавшего в украинский плен. По словам собеседников Bloomberg, он может захотеть дать показания против высокопоставленных российских командиров.
С момента российского вторжения в Украине были убиты и получили ранения более 11 500 гражданских, отмечает Верховный комиссар ООН по правам человека. По состоянию на 12 июля было убито не менее 5024 мирных жителей, в том числе около 300 детей, но в ООН ожидают, что их количество окажется значительно выше.
Преступления российских военных в Украине будут помогать расследовать 45 стран. Среди них США, страны Европейского союза, Великобритания, Канада, Мексика и Австралия. Также свои расследования военных преступлений в Украине начали более 10 государств ЕС, среди которых Германия, Франция, Эстония, Литва и Польша.
Нидерланды также призвали создать отдельный международнаый трибунал по военным преступлениям в Украине. Министр иностранных дел страны Вопке Хукстра напомнил, что ни Киев, ни Москва не являются членами Международного уголовного суда.
МУС является судом последней инстанции, который заводит дела, когда другие страны не желают или не могут начать судебное преследование. У суда в Гааге нет полиции для арестов и полагается на помощь других стран в задержании подозреваемых. Пока что суд не выдал никаких ордеров на арест подозреваемых в расследовании.