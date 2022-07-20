Президент Латвии одобрил закон о лишении гражданства за поддержку войны
В апреле сейм Латвии одобрил закон о лишении гражданства за материальную, информационную, технологическую и иную поддержку или участие в геноциде, преступлениях против человечности
Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал закон о лишении латвийского гражданства за поддержку войны в Украине. По его словам, нейтральная позиция в этом вопросе сейчас невозможна, потому что это значит, что человек «не понял суть дела» и находится «вне спектра демократии».
«Надо смотреть на тех в том числе, кто выражает такие взгляды, которые находятся вне этого демократического спектра, и это тоже ну достаточно агрессивно… Например, это касается джихадистов», — сказал политик.
Мера не будет применяться к людям с единственным гражданством, речь идет об обладателях паспортов двух и более стран, уточнил Левитс.
В апреле сейм Латвии одобрил закон о лишении гражданства за материальную, информационную, технологическую и иную поддержку или участие в геноциде, преступлениях против человечности, военных преступлениях, угрожающих территориальной целостности и суверенитету других демократических государств. К ним относится и военный конфликт в Украине.
В июне латвийские власти запретили вещание всех российских телеканалов, кроме «Дождя», который получил лицензию на вещание в стране. Канал возобновил работу 18 июля.
По данным на 1 января 2022 года, четверть жителей в Латвии, более 454 тысяч человек — это русские. 66% этих людей имеют латвийское гражданство.