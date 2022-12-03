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Европа
03.12.2022 14:48

Сейм Латвии рассмотрит идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и представлениям начнет рассмотрение подписанной более чем 10 000 жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю

Сейм Латвии рассмотрит идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

На следующей неделе комиссия Сейма Латвии по мандатам, этике и представлениям начнет рассмотрение подписанной более чем 10 000 жителей инициативы о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом, как пишет «Европейская правда», со ссылкой на портал Delfi.

Сбор подписей за переход в Латвии на четырехдневную рабочую неделю был проведен на портале общественных инициатив Manabalss.lv. Автор инициативы Денис Мелехов предлагает внести изменения в статью 131 Закона о труде, которая касается нормального рабочего времени.

По мнению Мелехова, благодаря увеличению свободного времени уровень удовлетворенности и творчества сотрудников повысится без снижения эффективности работы. По словам представителя инициативы, появится больше свободного времени для обучения и личного развития, что тоже даст положительный экономический эффект.

В июне этого года в Министерстве экономики Латвии заявили, что с учетом того, что общий прирост производительности в экономике имеет свою динамику, на которую сложно повлиять новаторскими мерами за короткий срок, введение четырехдневной рабочей недели снизит общую добавленную стоимость в народном хозяйстве.

В Минэкономики подчеркнули, что теоретически сокращение рабочего времени может стимулировать повышение производительности, особенно на уровне отдельных предприятий.

В 2019 году муниципалитет Одшерред в Дании перешел на четырехдневную рабочую неделю на трехлетний испытательный срок, сделав для своих 300 сотрудников выходным днем пятницу.

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