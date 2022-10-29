Президент Латвии считает, что НАТО надо усилить оборону, а не вести диалог с Путиным
Сейм Латвии в августе объявил Россию страной—спонсором терроризма. Латвийские власти также разрабатывают законопроект, разрешающий конфисковать собственность России в пользу государства
Президент Латвии Эгилс Левитс считает главной целью стратегии страны укрепление обороны на фоне военных действий на Украине. По его мнению, нет смысла пытаться «удержать Путина от дальнейшей агрессии» телефонными разговорами, а вместо этого лучше укреплять оборону НАТО.
В интервью журналу Foreign Policy он заявил, что Латвия заключила соглашение с Канадой об увеличении численности ее войск в стране. Он убежден, что создание надежного оборонного потенциала теперь является задачей всех стран-членов НАТО, и альянс должен работать «как система коллективной защиты».
«Удержать Путина от дальнейшей агрессии невозможно, объясняя ему по телефону, что он делает плохо, и призывая уйти (из Украины). Нашей стратегией остается сдерживание посредством надежной обороны, которая работает только в том случае, если наши границы в безопасности», — сказал господин Левитс.
Сейм Латвии в августе объявил Россию страной—спонсором терроризма. Латвийские власти также разрабатывают законопроект, разрешающий конфисковать собственность России в пользу государства. В частности, ее предполагается использовать для помощи украинским беженцам.