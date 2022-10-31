Во время сноса советских памятников в Даугавпилсе полицией Латвии задержаны 37 человек
В ночь с 30 на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли два объекта, которые признаны прославляющими советский оккупационный режим, - памятник солдатам Красной армии в Сквере славы и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии
В ночь с 30 на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли два объекта, которые признаны прославляющими советский оккупационный режим, - памятник солдатам Красной армии в Сквере славы и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии напротив Коммунального кладбища. Об этом, пишет «Европейская правда», со ссылкой на LSM.lv.
27 октября появилась информация о том, что 30 октября с 22:00 до 9:00 следующего дня будет закрыт доступ к памятникам, внесенным в список объектов, подлежащих демонтажу.
После этого председатель Даугавпилского городского совета в социальных сетях призвал горожан «попрощаться с нашими памятниками: принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии». В названных местах несколько дней дежурили полицейские экипажи, люди очень активно несли цветы и свечи - прежде всего в Сквер славы - популярное на протяжении многих лет место сбора праздничной колонны 9 мая. Именно от Сквера славы начиналось шествие в парк Дубровина к мемориалу с Вечным огнем.
Цветы у памятника в Сквере славы, правда, в меньшем количестве, появились уже в предыдущие месяцы, когда было принято решение о демонтаже 69 объектов по всей Латвии.
Даугавпилская городская дума дважды подавала иски в Конституционный суд, указывая на некорректность закона о демонтаже памятников в отношении самоуправлений. Депутаты думы проголосовали против выделения необходимых на демонтажные работы 57 тыс. евро из бюджета самоуправления, частные же пожертвования на снос памятников составили около 700 евро.
В Сквере славы в 21:45 в воскресенье находилось не менее 150 человек. К этому времени убрали цветы и свечи, аккуратно загрузили их на машины.
Ровно в 22:00 полицейские, как и было сообщено заранее, попросили всех покинуть территорию Сквера славы, а позже оттеснили народ еще дальше. Атмосфера начала накаляться, в адрес многочисленных правоохранителей звучали оскорбления, которые усилились с появлением демонтажной техники. Особенно неистовствовала группа, оттесненная к супермаркету Rimi - к оскорблениям добавились камни и бутылки, брошенные в сторону полицейских; некоторые горожане перелезали через ограждения.
После полуночи агрессивную толпу начали разгонять, произошли задержания.
По данным Госполиции, всего было задержано 37 человек (большая часть - вечером), возбуждено 37 дел об административных нарушениях. Также возбуждено уголовное дело о порче имущества.
Демонтаж продвигался медленно. В десять минут пятого кольцеобразный барельеф сняли со шпиля и опустили на землю. Ему как объекту, представляющему художественную ценность, предстоит отправиться в Музей оккупации. Далее происходил снос шпиля. В 4:45 шпиль был сломан, разбит на части и в 5:10 окончательно уничтожен.
Напомним, в середине июня Сейм Латвии принял в окончательном срочном чтении закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвийской Республики".
В законе сказано, что памятники, прославляющие тоталитарные режимы, в частности монумент в парке Победы в Риге, должны быть снесены до 15 ноября.
25 августа последний элемент памятника советским военным в парке Победы в Риге - 79-метровый обелиск - был снесен, что ознаменовало завершение работ по демонтажу монумента.