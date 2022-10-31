Меню
Европа
RU / SE
Крабов и омаров признали разумными существами
Европа
31.10.2022 13:11

Во время сноса советских памятников в Даугавпилсе полицией Латвии задержаны 37 человек

В ночь с 30 на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли два объекта, которые признаны прославляющими советский оккупационный режим, - памятник солдатам Красной армии в Сквере славы и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии

Во время сноса советских памятников в Даугавпилсе полицией Латвии задержаны 37 человек

В ночь с 30 на 31 октября в латвийском Даугавпилсе снесли два объекта, которые признаны прославляющими советский оккупационный режим, - памятник солдатам Красной армии в Сквере славы и памятник солдатам 360-й стрелковой дивизии напротив Коммунального кладбища. Об этом, пишет «Европейская правда», со ссылкой на LSM.lv.

27 октября появилась информация о том, что 30 октября с 22:00 до 9:00 следующего дня будет закрыт доступ к памятникам, внесенным в список объектов, подлежащих демонтажу.

После этого председатель Даугавпилского городского совета в социальных сетях призвал горожан «попрощаться с нашими памятниками: принести цветы, зажечь свечи, сделать фотографии». В названных местах несколько дней дежурили полицейские экипажи, люди очень активно несли цветы и свечи - прежде всего в Сквер славы - популярное на протяжении многих лет место сбора праздничной колонны 9 мая. Именно от Сквера славы начиналось шествие в парк Дубровина к мемориалу с Вечным огнем.

Цветы у памятника в Сквере славы, правда, в меньшем количестве, появились уже в предыдущие месяцы, когда было принято решение о демонтаже 69 объектов по всей Латвии.

Даугавпилская городская дума дважды подавала иски в Конституционный суд, указывая на некорректность закона о демонтаже памятников в отношении самоуправлений. Депутаты думы проголосовали против выделения необходимых на демонтажные работы 57 тыс. евро из бюджета самоуправления, частные же пожертвования на снос памятников составили около 700 евро.

В Сквере славы в 21:45 в воскресенье находилось не менее 150 человек. К этому времени убрали цветы и свечи, аккуратно загрузили их на машины.

Ровно в 22:00 полицейские, как и было сообщено заранее, попросили всех покинуть территорию Сквера славы, а позже оттеснили народ еще дальше. Атмосфера начала накаляться, в адрес многочисленных правоохранителей звучали оскорбления, которые усилились с появлением демонтажной техники. Особенно неистовствовала группа, оттесненная к супермаркету Rimi - к оскорблениям добавились камни и бутылки, брошенные в сторону полицейских; некоторые горожане перелезали через ограждения.

После полуночи агрессивную толпу начали разгонять, произошли задержания.

По данным Госполиции, всего было задержано 37 человек (большая часть - вечером), возбуждено 37 дел об административных нарушениях. Также возбуждено уголовное дело о порче имущества.

Демонтаж продвигался медленно. В десять минут пятого кольцеобразный барельеф сняли со шпиля и опустили на землю. Ему как объекту, представляющему художественную ценность, предстоит отправиться в Музей оккупации. Далее происходил снос шпиля. В 4:45 шпиль был сломан, разбит на части и в 5:10 окончательно уничтожен.

Напомним, в середине июня Сейм Латвии принял в окончательном срочном чтении закон "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, на территории Латвийской Республики".

В законе сказано, что памятники, прославляющие тоталитарные режимы, в частности монумент в парке Победы в Риге, должны быть снесены до 15 ноября.

25 августа последний элемент памятника советским военным в парке Победы в Риге - 79-метровый обелиск - был снесен, что ознаменовало завершение работ по демонтажу монумента.

Материалы по теме
Президент Латвии считает, что НАТО надо усилить оборону, а не вести диалог с Путиным
Латвия объявила режим ЧП на границе с Россией из-за мобилизации
Конституционный суд Латвии признал законным решение снести памятники тоталитарных режимов
Сейчас на главной
Швеция обещает поставить Украине более современное вооружение
швеция
Швеция обещает поставить Украине более современное вооружение
Швеция предоставит Украине более современное вооружение в качестве иллюстрацию своей новой оборонной политики. Об этом заявил в воскресенье министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Dagens Nyheter
В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО
В Молдавии упали обломки ракеты, сбитой украинской системой ПВО
В Молдове утром 31 октября в населенном пункте Наславча Окницкого района на севере страны упала российская ракета. На данный момент пострадавших нет, но выбиты окна нескольких домов
Франция разрабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины
франция
Франция разрабатывает сухопутный маршрут для вывоза зерна с Украины
Франция вместе с другими странами ЕС работает над созданием сухопутного маршрута для вывоза зерна с Украины. Там предполагают, что он может проходить через Румынию и Польшу
Волгоград не справился с канализацией
регионы россии
Волгоград не справился с канализацией
В Волгограде в ночь на 28 октября произошла крупная коммунальная авария: на склоне поймы реки Царицы обрушился бетонный канал, в котором проложен канализационный коллектор. В итоге два района города остались без водоснабжения и канализации
Зеленский поручил СБУ и МВД проверить мэра Одессы на пророссийские взгляды
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности и Министерству внутренних дел проверить мэра Одессы Геннадия Труханова
Бесславная мобилизация
мобилизация
Бесславная мобилизация
Промежуточные итоги «частичной» мобилизации подтверждают вывод статьи: эффективно восполнить живую силу российской армии взамен потерянной за восемь месяцев войны сегодня практически невозможно. Часть мобилизованных отправляют погибать на поле боя без всякой подготовки
Словакия обвинила Чехию в нарушении Шенгенского кодекса
Словаки
Словакия обвинила Чехию в нарушении Шенгенского кодекса
Словакия считает продолжение чешской стороной проверок на словацко-чешской границе нарушением Шенгенского кодекса о границе. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Словакии Роман Микулец
Президент Латвии считает, что НАТО надо усилить оборону, а не вести диалог с Путиным
Сейм Латвии в августе объявил Россию страной—спонсором терроризма. Латвийские власти также разрабатывают законопроект, разрешающий конфисковать собственность России в пользу государства
«Злые» комары сменили «боевых» уток
ООН
«Злые» комары сменили «боевых» уток
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Украине, созванном российской стороной. Он рассказал, что России известно о беспилотниках США, которые транспортируют комаров, переносящих особо опасные заболевания
Строительство украинского завода Baykar планируют завершить через два года
Bayraktar
Строительство украинского завода Baykar планируют завершить через два года
Турецкая компания Baykar, специализирующаяся на производстве ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, намерена завершить строительство завода в Украине через два года
Задержанный в Италии по запросу США сын красноярского губернатора объявлен в России в розыск
розыск
Задержанный в Италии по запросу США сын красноярского губернатора объявлен в России в розыск
Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс объявлен Мещанским судом Москвы в розыск по подозрению в отмывании денежных средств
Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян
Польша
Польша отменила упрощенное трудоустройство для россиян
Министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малонг подписала распоряжение, которое отменяет упрощенный доступ к рынку труда для россиян
Командовавший отступившими из под Харькова войсками получил повышение до генерала
Российские войска при отступлении из-под Харькова оставили тысячи документов в Балаклее, а также офицерские тетради и дневники военных, которые показывают, что силами командовал полковник Балтийского флота Попов
Россиян уехавших их страны пригрозили объявить иноагентами
Иногенты
Россиян уехавших их страны пригрозили объявить иноагентами
Россияне, покинувшие страну после начала войны в Украине, подпадают под действие закона об иноагентах как лица, находящиеся под иностранным влиянием
В России хотят запретить распространение иностранных видеоигр
видеоигры
В России хотят запретить распространение иностранных видеоигр
Российские власти готовятся запретить выпуск и продажу видеоигр с информацией, которая запрещена для распространения. Также предлагается обязать разработчиков и издателей маркировать контент по возрастным категориям
У Алишера Усманова обнаружили секретную сеть офшоров, которой пользовались Чемезов, ВТБ и семья Пескова
коррупция
У Алишера Усманова обнаружили секретную сеть офшоров, которой пользовались Чемезов, ВТБ и семья Пескова
Российский миллиардер Алишер Усманов создал секретную сеть офшоров, которую использует для инвестиций в западные технологические стартапы
В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев
экстремизм
В России возбуждено первое с начала войны дело об оскорблении украинцев
В Омске против местного жителя Николая Карнышова возбуждено уголовное дело из-за оскорбления украинцев по национальному признаку
Конгрессмены отозвали письмо к Байдену с призывом к переговорам с Россией
США
Конгрессмены отозвали письмо к Байдену с призывом к переговорам с Россией
Группа конгрессменов-демократов во главе с Прамилой Джаяпал отозвала письмо президенту США Джо Байдену об урегулировании в Украине. Появление обращения на сайте объяснили бюрократической ошибкой