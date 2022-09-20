Меню
Европа
Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию марихуаны
Европа
энергетический кризис
Редакция
RE: RUSSIA
20 сентября 2022, 17:07

Странам ЕС необходимо скоординировать энергетическую политику

Для преодоления энергетического кризиса Европейскому союзу необходима единая стратегия, однако пока национальные правительства стремятся решать проблемы своих избирателей по одиночке

Странам ЕС необходимо скоординировать энергетическую политику

Российский газовый шантаж остается центральной экономической и политической проблемой Европы. Европейская энергетическая система не сталкивалась с таким давлением с эпохи нефтяных шоков 1970-х годов, пишут эксперты европейского исследовательского центра Bruegel. Результатом европейской политики энергетического перехода стало снижение инвестиций в традиционную энергетику, которое не было компенсировано ростом производства альтернативной энергии или снижением спроса на ископаемое топливо. На этом фоне российские манипуляции с поставками газа создали кризисную ситуацию. Чтобы сбалансировать энергетические рынки в ближайшие 18 месяцев и пройти два предстоящих зимних сезона, странам ЕС необходимо скоординировать энергетическую политику, настаивают эксперты, — индивидуальные страновые стратегии борьбы с кризисом не решают общей проблемы. Однако пока, как это следует из доклада Bruegel, европейские правительства больше сфокусированы на внутренних политических проблемах, вызванных энергетическим кризисом, нежели на реализации общей стратегии.

***

Манипулирование европейским газовым рынком со стороны России началось еще летом 2021 года. Однако это лишь один из трех шоков, с которыми сейчас сталкивается энергетическая система ЕС, признают эксперты исследовательского центра Bruegel. На протяжении последних лет страны ЕС создавали стимулы для снижения инвестиций в разработку новых месторождений полезных ископаемых, однако не смогли в должной степени стимулировать развитие возобновляемых источников энергии. Ситуацию еще больше осложнила череда неудачных совпадений: из-за коррозии во Франции пришлось остановить несколько ядерных реакторов, а аномальная жара в Европе этим летом привела к высыханию водоемов и снижению выработки электроэнергии.

В то же время сейчас большинство мер по снижению дисбалансов на энергетическом рынке осуществляется на национальном уровне. Речь, в частности, идет об ограничении цен для потребителей, введении целевых уровней по наполнению газовых хранилищ и т. д. Но чтобы справиться с энергетическим кризисом в краткосрочной перспективе и с меньшими издержками, Европа должна принять комплекс общих мер энергетической политики в нескольких областях, говорится в докладе Bruegel. Сейчас меры, рациональные в рамках одного национального рынка, приводят к ухудшению ситуации на соседних.

Эксперты Bruegel формулируют несколько рекомендаций. Во-первых, на газовом рынке необходимо синхронизировать уровень заполняемости хранилищ в странах ЕС. К примеру, хранилище в Австрии, которое помогло бы оперативно восполнить дефицит газа в ближайших странах, сейчас почти пустует.  

Во-вторых, необходимо скоординировать снижение потребления энергии. В августе 2022-го был принят закон о 15%-процентном снижении потребления энергии в Европе к весне 2023 г года, однако, вероятно, многие страны в реальности не выполнят его требования. Наоборот, ряд стран, чтобы снизить издержки потребителей, субсидируюет цены и проводяит интервенции на газовом рынке, но таким образом они просто «сжигают деньги» — ведь благодаря этому потребители могут не сокращать потребление газа. К примеру, в Италии потребление газа в первой половине 2022-го не снизилось относительно уровней прошлого года.

Чтобы все же добиться целевых уровней, странам необходимо внедрить правила по снижению неэффективного потребления (например, в общественных зданиях) и продвигать энергоэффективность с помощью финансовых стимулов (то есть цен), регулирования и информационных кампаний. Общее субсидирование цен на газ необходимо прекратить, а поддержку направить только наименее защищенным домохозяйствам.

В-третьих, необходима координация на стороне предложения. К примеру, дебаты о возобновлении работы атомных станций в Германии вращаются вокруг обсуждения энергетического баланса страны. Действительно, на энергобаланс Германии работа этих АЭС влияния не окажет, так как не сможет заменить газ в качестве источника электроэнергии. Однако возобновление их работы могло бы снизить потребление газа в соседних странах, например Нидерландах, и таким образом улучшить общий энергобаланс Европы. 

В-четвертых, необходимо повысить связность энергетических рынков Европы, фактически превратив их в единый энергетический рынок. Причем это касается как газового рынка, так и рынка электроэнергии — они тесно взаимосвязаны. Сейчас потоки газа внутри ЕС не реагируют на ценовые стимулы из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, препятствующей его «перетоку» с одного рынка на другой. Не менее важно избежать фрагментации рынка электроэнергии: субсидирование ее потребления одними странами может привести к снижению экспорта и росту цен в других. Для предотвращения фрагментации энергетических рынков в целом государства должны быть готовы предоставить энергетическим компаниям ликвидность, чтобы те смогли избежать банкротства. 

Выводы и рекомендации доклада созвучны выводам большого исследования МВФ, опубликованного в июле, где также говорилось о необходимости единой кризисной энергетической политики Европы. Однако, как показывает доклад центра Bruegel, европейские правительства по-прежнему в основном сфокусированы на решении проблем своих избирателей.

Материалы по теме
Европейская комиссия предлагает заморозить выплату Венгрии порядка €7,5 млрд из бюджета ЕС
В ЕС шокированы массовым захоронением в освобожденном Изюме
В ЕС предложили создать миссию по обучению украинских военных
Сейчас на главной
Россия догоняет Америку столетней давности
Благосостояние
Россия догоняет Америку столетней давности
Швейцарский банк Credit Suisse отмечает, что рост благосостояния по итогам 2021 года был отмечен во всех регионах мира. Размер благосостояния России сейчас соразмерим с американским показателем 1908 года, и до 2026 года будет расти так же, как в США с 1908 по 1912 год
Алексей Арестович: Мобилизация в России и «референдумы» - это огромный подарок Украине
референдумы
Алексей Арестович: Мобилизация в России и «референдумы» - это огромный подарок Украине
Советник Офиса президента Алексей Арестович высказался о перспективах проведения на оккупированных территориях «референдумов» о присоединении к России и мобилизации в РФ
Замглавы Харьковского облсовета был отстранен с должности из-за российского паспорта
отставки и назначения
Замглавы Харьковского облсовета был отстранен с должности из-за российского паспорта
В начале июля 2022 года Госбюро расследований инициировало процесс отстранения Богдана Малеваного с должности замглавы Харьковского облсовета из-за наличия у него гражданства Российской Федерации
Ваше изъятельство
бюджет россии
Ваше изъятельство
Для покрытия дефицита бюджета российское правительство хочет повысить экспортную пошлину на газ, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ
Россия потеряла не менее 55 самолетов с начала войны и не смогла установить господство в воздухе
Украинские силы ПВО с начала войны сбили не менее 55 истребителей, заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер
Депутаты предложили внести в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение»
УК
Депутаты предложили внести в УК понятия «мобилизация», «военное время» и «военное положение»
Депутаты Госдумы предложили ввести в уголовный кодекс новые статьи и понятия: «добровольная сдача в плен», «мародерство», «период мобилизации или военного положения»
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить
Покушение на убийство
Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин заявил, что его пытались убить
По его словам, несколько дней назад, находясь дома в Биаррице, он заметил красную точку от прицела, которая движется к нему по стене. Правозащитника спасли специальная подготовка, защитная система и французские силовики
В мире
Эрдоган посоветовал Путину вернуть Украине оккупированные земли
Президент РФ Владимир Путин хочет завершить войну в Украине «как можно скорее», но для этого он должен вернуть все захваченные земли, заявил в интервью американскому телеканалу PBS президент Турции
Посольство в Турции посоветовало россиянам носить с собой наличные из-за ситуации с картами «Мир»
Турция
Посольство в Турции посоветовало россиянам носить с собой наличные из-за ситуации с картами «Мир»
Посольство России в Турции прокомментировало прекращение использования некоторыми турецкими банками карт российской платежной системы «Мир»
Военные эксперты прогнозируют взятие Украиной запада Херсонской области
война в украине
Военные эксперты прогнозируют взятие Украиной запада Херсонской области
Украинская армия в ближайшие недели может вернуть контроль над большей частью запада Херсонской области, находящейся на правом берегу Днепра. Об этом в последнем отчете пишет Институт изучения войны
Антивоенный пост Аллы Пугачевой собрал рекордное количество лайков
Алла Пугачева
Антивоенный пост Аллы Пугачевой собрал рекордное количество лайков
Пост Аллы Пугачевой в инстаграме, в котором она поддержала своего мужа Максима Галкина после внесения в реестр «иноагентов» и выступила за «прекращение гибели наших ребят за иллюзорные цели», набрал 700 тысяч лайков менее чем за сутки
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Кыргызстан VS Таджикистан
Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол об установлении мира
Замглавы председателя кабинета министров-председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев встретился с председателем ГКНБ Таджикистана Саймумином Ятимовым
Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Канада
Премьер-министр Канады считает, что Путин должен быть наказан за военные преступления в Украине
Джастин Трюдо заявил в воскресенье, что найденные в Украине массовые захоронения являются свидетельством военных преступлений России, и необходимо привлечь РФ к ответственности за ее действия
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Германия
Немецкая полиция опровергла российский фейк о задержании украинских торговцев оружием
Полиция Бремена опровергла задержание двух украинцев, якобы пытавшихся продать на черном рынке поставленную Западом ЗРК Stinger – соответствующее видео распространили прокремлевские каналы
Авторская колонка
«Унылая Калуга»
Круиз по централам нечерноземья перестал впечатлять меня новыми ощущениями. Тюремные унылые коридоры с поржавевшими дверями камер слишком однообразны, теперь подвальная одиночка кажется мне более уместной для проживания, чем 4 года назад. Двое сокамерников также не в восторге от столь беспокойного соседа ...
Шестун Александр
Турция не может объяснить происхождение заработанных на фоне кризиса $24,4 млрд
Турнция
Турция не может объяснить происхождение заработанных на фоне кризиса $24,4 млрд
Судя по данным обнародованным центральным банком Турции, в июле дефицит текущего счета страны продолжал расти, в результате чего общий дефицит в 2022 году достиг отметки в $36,7 млрд
Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ
война в украине
Президент Украины анонсировал новый этап контрнаступления ВСУ
Украина готовится к новому этапу наступления после успехов в Харьковской области. В ближайшее время еще громче будут «звучать» названия городов Мариуполь, Мелитополь и Херсон, сказал президент Украины
Бизнес
Российским автодилерам грозят банкротства из-за дефицита запчастей
Ассоциация европейского бизнеса в начале сентября направила в Минпромторг и Роспотребнадзор письмо с просьбой ввести мораторий на применение к дилерам и автоконцернам жестких санкций за несоблюдения сроков гарантийного ремонта