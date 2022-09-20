Странам ЕС необходимо скоординировать энергетическую политику
Для преодоления энергетического кризиса Европейскому союзу необходима единая стратегия, однако пока национальные правительства стремятся решать проблемы своих избирателей по одиночке
Российский газовый шантаж остается центральной экономической и политической проблемой Европы. Европейская энергетическая система не сталкивалась с таким давлением с эпохи нефтяных шоков 1970-х годов, пишут эксперты европейского исследовательского центра Bruegel. Результатом европейской политики энергетического перехода стало снижение инвестиций в традиционную энергетику, которое не было компенсировано ростом производства альтернативной энергии или снижением спроса на ископаемое топливо. На этом фоне российские манипуляции с поставками газа создали кризисную ситуацию. Чтобы сбалансировать энергетические рынки в ближайшие 18 месяцев и пройти два предстоящих зимних сезона, странам ЕС необходимо скоординировать энергетическую политику, настаивают эксперты, — индивидуальные страновые стратегии борьбы с кризисом не решают общей проблемы. Однако пока, как это следует из доклада Bruegel, европейские правительства больше сфокусированы на внутренних политических проблемах, вызванных энергетическим кризисом, нежели на реализации общей стратегии.
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Манипулирование европейским газовым рынком со стороны России началось еще летом 2021 года. Однако это лишь один из трех шоков, с которыми сейчас сталкивается энергетическая система ЕС, признают эксперты исследовательского центра Bruegel. На протяжении последних лет страны ЕС создавали стимулы для снижения инвестиций в разработку новых месторождений полезных ископаемых, однако не смогли в должной степени стимулировать развитие возобновляемых источников энергии. Ситуацию еще больше осложнила череда неудачных совпадений: из-за коррозии во Франции пришлось остановить несколько ядерных реакторов, а аномальная жара в Европе этим летом привела к высыханию водоемов и снижению выработки электроэнергии.
В то же время сейчас большинство мер по снижению дисбалансов на энергетическом рынке осуществляется на национальном уровне. Речь, в частности, идет об ограничении цен для потребителей, введении целевых уровней по наполнению газовых хранилищ и т. д. Но чтобы справиться с энергетическим кризисом в краткосрочной перспективе и с меньшими издержками, Европа должна принять комплекс общих мер энергетической политики в нескольких областях, говорится в докладе Bruegel. Сейчас меры, рациональные в рамках одного национального рынка, приводят к ухудшению ситуации на соседних.
Эксперты Bruegel формулируют несколько рекомендаций. Во-первых, на газовом рынке необходимо синхронизировать уровень заполняемости хранилищ в странах ЕС. К примеру, хранилище в Австрии, которое помогло бы оперативно восполнить дефицит газа в ближайших странах, сейчас почти пустует.
Во-вторых, необходимо скоординировать снижение потребления энергии. В августе 2022-го был принят закон о 15%-процентном снижении потребления энергии в Европе к весне 2023 г года, однако, вероятно, многие страны в реальности не выполнят его требования. Наоборот, ряд стран, чтобы снизить издержки потребителей, субсидируюет цены и проводяит интервенции на газовом рынке, но таким образом они просто «сжигают деньги» — ведь благодаря этому потребители могут не сокращать потребление газа. К примеру, в Италии потребление газа в первой половине 2022-го не снизилось относительно уровней прошлого года.
Чтобы все же добиться целевых уровней, странам необходимо внедрить правила по снижению неэффективного потребления (например, в общественных зданиях) и продвигать энергоэффективность с помощью финансовых стимулов (то есть цен), регулирования и информационных кампаний. Общее субсидирование цен на газ необходимо прекратить, а поддержку направить только наименее защищенным домохозяйствам.
В-третьих, необходима координация на стороне предложения. К примеру, дебаты о возобновлении работы атомных станций в Германии вращаются вокруг обсуждения энергетического баланса страны. Действительно, на энергобаланс Германии работа этих АЭС влияния не окажет, так как не сможет заменить газ в качестве источника электроэнергии. Однако возобновление их работы могло бы снизить потребление газа в соседних странах, например Нидерландах, и таким образом улучшить общий энергобаланс Европы.
В-четвертых, необходимо повысить связность энергетических рынков Европы, фактически превратив их в единый энергетический рынок. Причем это касается как газового рынка, так и рынка электроэнергии — они тесно взаимосвязаны. Сейчас потоки газа внутри ЕС не реагируют на ценовые стимулы из-за отсутствия необходимой инфраструктуры, препятствующей его «перетоку» с одного рынка на другой. Не менее важно избежать фрагментации рынка электроэнергии: субсидирование ее потребления одними странами может привести к снижению экспорта и росту цен в других. Для предотвращения фрагментации энергетических рынков в целом государства должны быть готовы предоставить энергетическим компаниям ликвидность, чтобы те смогли избежать банкротства.
Выводы и рекомендации доклада созвучны выводам большого исследования МВФ, опубликованного в июле, где также говорилось о необходимости единой кризисной энергетической политики Европы. Однако, как показывает доклад центра Bruegel, европейские правительства по-прежнему в основном сфокусированы на решении проблем своих избирателей.