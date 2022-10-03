Лукашенко объявил «мобилизацию» школьников и госслужащих на уборку урожая
Белорусский лидер убежден, что шестичасовой труд на полях является, на радость родителям, эффективным методом воспитания молодежи. Кроме того, собранный урожай можно выгодно продать
Белорусский лидер убежден, что шестичасовой труд на полях является, на радость родителям, эффективным методом воспитания молодежи. Кроме того, собранный урожай можно выгодно продать.
В то время, когда в России раздают повестки в военкоматы, в соседней Беларуси Александр Лукашенко решил провести в стране сельскохозяйственную «мобилизацию» и отправить на поля собирать урожай школьников, студентов, рабочих и государственных служащих. Как пишет агентство «БелТА», белорусский лидер надеется на увеличение сельхозпродукции в два раза и планирует ее продать «по хорошим ценам».
«Мы продадим это все по хорошим ценам. То есть открылся рынок и цены приличные. Поэтому по сельскому хозяйству у нас вообще не должно быть никаких проблем. Разговоры о том, что где-то санкции, какая-то мобилизация, война, еще чего-то — не принимаются», — заявил Лукашенко.
В своих рассуждениях белорусский лидер не забыл вспомнить опыт прежних лет и те времена, когда такая же практика широко применялась в Советском Союзе. Политик убежден, что не «болтовня», а физический труд является эффективным элементом воспитания подрастающего поколения.
«Мобилизуйте всех! Если человек пойдет 5-6 часов поработает — и родителям в радость, и ребенку хорошая физическая подготовка. Мы все, и вы…я — точно, работали. Не работали, а вкалывали, и дай бог как», — подчеркнул Лукашенко.
О какой именно родительской радости идет речь президент Беларуси не уточнил, однако отметил, что призвав на сельскохозяйственные работы студентов, рабочих, государственных служащих и других людей, можно успеть собрать урожай и заработать приличные деньги.
Особый акцент Лукашенко сделал на уборке традиционных для Беларуси культур: картофеля, свеклы, морковь и других. Эта продукция будет заложена в стабилизационные фонды, чтобы цены на нее не росли в «геометрической прогрессии».
«Дел еще много в этом году. Я попрошу очень серьезно подключиться к этому — достойно закончить сельскохозяйственный год», — подытожил Лукашенко.
Напомним, Александр Лукашенко поддержал инициативу президента Путина провести "частичную" мобилизацию. По словам белорусского лидера, решение Путина способствует тому, чтобы из российского государства выезжали те люди, которые несогласны с политикой Кремля.
В то же время в самой Беларуси мобилизацию проводить не собираются. Лукашенко подчеркнул, что страна будет воевать только в том случае, когда ей придется защищаться от внешней агрессии.