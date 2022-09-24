Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть президентом Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть главой государства, но не видит гарантий, что новые люди смогут «удержать власть»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему «осточертело» быть главой государства, но не видит гарантий, что новые люди смогут «удержать власть». Об этом он сказал во время разговора с журналистами в мемориальном комплексе «Хатынь».
«Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Я уже не знаю, за счет чего я вообще… Это ж скоро 30 лет: и днем, и ночью ты всегда на стреме. А с другой стороны, думаю: «Ну ладно, хорошо. Плюнул, пошел. Никто в меня камень по большому счету не бросит». А что будет с вами?», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что если «приведет к власти нормальных людей», то гарантии, что они смогут «удержать власть», нет.
И тогда с вас начнут медленно, снизу вверх или сверху вниз шкуру сдирать. И я, если буду жив, как я буду жить? Или дети мои — меня не будет, как они будут жить? Они же все рядом со мной, в строю», — рассуждал президент.
Александр Лукашенко впервые пришел к власти в Белоруссии в 1994 году, набрав во втором туре выборов 80,3% голосов. Его первый срок закончился в 2001 году, после чего он переизбирался на пост президента еще пять раз — с 2001 по 2006, с 2006 по 2010, с 2010 по 2015, с 2015 по 2020.
Последние выборы прошли в августе 2020 года. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, а за его соперницу, жену одного из экс-кандидатов на пост президента, Светлану Тихановскую — 10,1%. Однако белорусская оппозиция заявила о фальсификации результатов. В связи с этим в республике прошли массовые протесты, которые обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и уголовными сроками для участников и организаторов. Лукашенко говорил, что фальсификации невозможны. 23 сентября 2020 года он вступил в должность президента на закрытой церемонии.
В феврале 2022 года в Белоруссии прошел референдум о поправках в Конституцию. Согласно внесенным изменениям, теперь один человек не сможет избираться на должность президента более двух раз, зато по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.