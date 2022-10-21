Лукашенко пообещал не закрывать границы
Белоруссия способна обеспечить свою безопасность, не закрывая границы. Об этом заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Белоруссия способна обеспечить свою безопасность, не закрывая границы. Об этом заявил журналистам президент страны Александр Лукашенко на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области.
«Беларусь обеспечивает свою безопасность и не намерена закрывать границы… Мир очень открыт, взаимозависим. Террористы, если они и будут атаковать нас, они не будут ходить прямо: у них давно определены пути. Пока мы справляемся. Будем стараться справиться», — сказал Александр Лукашенко (цитата по БелТА) на вопрос о целесообразности открытых границ на «фоне проведения контртеррористических мероприятий».
По мнению президента, нет гарантий, что среди беженцев, прибывающих из Украины, «не затеряется террорист». Также Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии хватает «"свядомых", сволочей, идиотов и мерзавцев», которые за плату готовы совершать преступления.
14 октября президент Белоруссии объявил о включении всей армии страны в региональную группировку войск России. Сообщения о том, что белорусская армия вступит в военную операцию на Украине, господин Лукашенко назвал «вбросами».